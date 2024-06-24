ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ФАКТУ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО РАНЕНИЯ
Новости Понедельник, 24 июня 2024 10:07
Сухум. 24 июня 2024. Абхазия-Информ. Сотрудники уголовного розыска отдела внутренних дел по Гудаутскому району проводит оперативно-розыскные мероприятия по факту огнестрельного ранения гражданина Республики Абхазия 1995 г.р. Происшествие имело место в г. Новый Афон примерно в 17:00 23 июня текущего года.
Пострадавший с ранением в ногу был доставлен в Республиканскую больницу г. Сухум, его жизни ничего не угрожает.
Обстоятельства и детали произошедшего устанавливаются.
Об этом сообщает сайт МВД.
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