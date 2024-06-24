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Абхазия Информ

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ФАКТУ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО РАНЕНИЯ

Новости Понедельник, 24 июня 2024 10:07
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ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ФАКТУ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО РАНЕНИЯ

Сухум. 24 июня 2024. Абхазия-Информ. Сотрудники уголовного розыска отдела внутренних дел по Гудаутскому району проводит оперативно-розыскные мероприятия по факту огнестрельного ранения гражданина Республики Абхазия 1995 г.р. Происшествие имело место в г. Новый Афон примерно в 17:00 23 июня текущего года.

Пострадавший с ранением в ногу был доставлен в Республиканскую больницу г. Сухум, его жизни ничего не угрожает.

Обстоятельства и детали произошедшего устанавливаются.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Понедельник, 24 июня 2024 10:10

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