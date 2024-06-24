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Абхазия Информ

МВД РАЗЫСКИВАЮТСЯ ЛИЦА, ПРИЧАСТНЫЕ К ПЕРЕСТРЕЛКЕ В ЗОНЕ КПП «ПСОУ»

Новости Понедельник, 24 июня 2024 10:01
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МВД РАЗЫСКИВАЮТСЯ ЛИЦА, ПРИЧАСТНЫЕ К ПЕРЕСТРЕЛКЕ В ЗОНЕ КПП «ПСОУ»

Сухум. 24 июня 2024. Абхазия-Информ. МВД Абхазии проводит оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание лиц, причастных к перестрелке в зоне КПП «Псоу». Сообщение о стрельбе на территории КПП «Псоу» поступило в дежурную часть МВД в 16:55 часов 23 июня.

Незамедлительно принятыми мерами сотрудниками уголовного розыска МВД установлены подозреваемые в совершении данного преступления, оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

В результате произведенных из автоматического оружия выстрелов пострадали четверо граждан Республики Абхазия. Несовместимое с жизнью ранение получил гражданин 1985 г.р. По предварительным данным, со сквозным ранением в руку в медучреждение доставлена несовершеннолетняя 2007 г.р. Так же госпитализированы двое мужчин – 1998 г.р. с ранением в область ноги и 1995 г.р. с проникающим ранением брюшной полости.

На месте работает следственно-оперативная группа и криминалисты.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 14 раз Последнее изменение Понедельник, 24 июня 2024 10:07

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