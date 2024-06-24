МВД РАЗЫСКИВАЮТСЯ ЛИЦА, ПРИЧАСТНЫЕ К ПЕРЕСТРЕЛКЕ В ЗОНЕ КПП «ПСОУ»

Сухум. 24 июня 2024. Абхазия-Информ. МВД Абхазии проводит оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание лиц, причастных к перестрелке в зоне КПП «Псоу». Сообщение о стрельбе на территории КПП «Псоу» поступило в дежурную часть МВД в 16:55 часов 23 июня.

Незамедлительно принятыми мерами сотрудниками уголовного розыска МВД установлены подозреваемые в совершении данного преступления, оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

В результате произведенных из автоматического оружия выстрелов пострадали четверо граждан Республики Абхазия. Несовместимое с жизнью ранение получил гражданин 1985 г.р. По предварительным данным, со сквозным ранением в руку в медучреждение доставлена несовершеннолетняя 2007 г.р. Так же госпитализированы двое мужчин – 1998 г.р. с ранением в область ноги и 1995 г.р. с проникающим ранением брюшной полости.

На месте работает следственно-оперативная группа и криминалисты.

Об этом сообщает сайт МВД.