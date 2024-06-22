В СУХУМЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ЖЕРТВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В церемонии возложения приняли участие глава Администрации президента Абхазии Абесалом Кварчия, первый вице-премьер, министр энергетики и транспорта Джансух Нанба, вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, руководство Минобороны Абхазии, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, председатель Сухумского городского собрания Дмитрий Осия, общественность.

22 июня 1941 года Германия совершила вооруженное нападение на Советский Союз. Жертвами войны стали 28 млн человек.

Из 55,5 тыс. воевавших сыновей и дочерей Абхазии более 17,5 тысяч не вернулись с полей сражений. Среди которых Герой Советского Союза Владимир Харазия, лётчик-штурмовик Кязым Агрба, повторивший бессмертный подвиг Гастелло, защитник «Дома Павлова» А. Цугба, защитник Брестской крепости Х. Мхонджия. 22 воина из Абхазии получили звание Героя Советского Союза. Среди них дважды Герой Советского Союза В. Попков, Герои Советского Союза М. Кантария, Д. Тавадзе, Я. Кокоскерия, Я. Иоселиани, Р. Барциц, В. Габлия, Г. Дермановский, А. Чакрян и др. Первая лётчица-абхазка Мери Авидзба из женского авиаполка в качестве штурмана звена совершила 477 боевых вылетов и сбросила на врага 64 тыс. тонн бомбового груза. Были у нас генералы и полковники: Х. Харазия, К. Аршба, Л. Голандзия, Н. Симония, Г. Зантария и др.

Героически защищали свою Родину и участники партизанского движения, движения Сопротивления, подпольщики, работавшие в тылу врага.

Об этом сообщает сайт столицы.