ТРИ ПЕРВЫХ, ТРИ ВТОРЫХ И ТРИ ТРЕТЬИХ МЕСТА НА СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КАРАТЭ КЁКУСИНКАЙ

Сухум. 24 июня 2024. Абхазия-Информ. В посёлке Домбай Карачаево-Черкесской Республики прошло открытое первенство Северо-Кавказского Федерального округа по Кёкусинкай каратэ (кумитэ). Соревнования проводились среди детей 6-7, 8-9, 10-11 лет, юношей и девушек 12-13, 14-15 лет, юниоров и юниорок 16-17 лет. В турнире приняли участие 150 спортсменов из КЧР, КБР, Северной Осетии, Республики Дагестан и Республики Абхазии.