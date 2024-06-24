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Абхазия Информ

ТРИ ПЕРВЫХ, ТРИ ВТОРЫХ И ТРИ ТРЕТЬИХ МЕСТА НА СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КАРАТЭ КЁКУСИНКАЙ

Новости Понедельник, 24 июня 2024 10:48
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ТРИ ПЕРВЫХ, ТРИ ВТОРЫХ И ТРИ ТРЕТЬИХ МЕСТА НА СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КАРАТЭ КЁКУСИНКАЙ

Сухум. 24 июня 2024. Абхазия-Информ. В посёлке Домбай Карачаево-Черкесской Республики прошло открытое первенство Северо-Кавказского Федерального округа по Кёкусинкай каратэ (кумитэ). Соревнования проводились среди детей 6-7, 8-9, 10-11 лет, юношей и девушек 12-13, 14-15 лет, юниоров и юниорок 16-17 лет. В турнире приняли участие 150 спортсменов из КЧР, КБР, Северной Осетии, Республики Дагестан и Республики Абхазии.

Абхазию представляли 9 бойцов секции каратэ Кёкусинкай Управления по делами́. молодежи и спорта Администрации г.Сухум, которые заняли три первых, три вторых и три третьих призовых места.

Чемпионами и призёрами стали:

1-е место – Самед Бабаев, Баграт Кутарба и Нарт Багателия;

2-е место – Сандро Гагуа, Анри Убирия и Даниил Цулукия;

3-е место – Анас Квициния, Леон Ашабоков и Эльдар Маслов.

Тренируют спортсменов Президент Федерации каратэ Кёкусинкай, Заслуженный тренер Абхазии Виталий Читанава.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Понедельник, 24 июня 2024 10:56

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