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Абхазия Информ

«АБХАЗЫ ПРИЕХАЛИ!»: КАК НА САХАЛИНЕ ВСТРЕЧАЛИ РУСДРАМ

Новости Понедельник, 24 июня 2024 10:57
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«АБХАЗЫ ПРИЕХАЛИ!»: КАК НА САХАЛИНЕ ВСТРЕЧАЛИ РУСДРАМ

Сухум. 24 июня 2024. Абхазия-Информ. «Мои абхазы!», – приветствовала группу выходящих из зала прилета аэропорта Южно-Сахалинска, актриса «Чехов-центра» Мария Картамакова с табличкой «РУСДРАМ, Государственный русский театр драмы им. Искандера (Сухум, Абхазия)». Она была куратором участников фестиваля из Абхазии и сразу распознала колоритных кавказцев. А к гендиректору театра сразу подошла ожидавшая съемочная группа канала «ВГТРК-Сахалин», Ираклий Хинтба рассказал о спектаклях, которые привезли южно-сахалинцам.

С 17 по 21 июня РУСДРАМ в качестве приглашенного театра принимал участие в V фестивале театров Дальнего Востока и показал два спектакля – моноспектакль «Енджи-ханум, обойденная счастьем» и «Софичку».

Коллектив РУСДРАМа прилетел в Южно-Сахалинск 17 июня в 9 утра (а в Сухуме в это время было час ночи, разница аж 8 часов).

«Я так долго никогда не был в воздухе», – сказал актер Люпчо Спасов, подсчитав, что перелет из Сочи до Москвы и из Москвы до Южно-Сахалинска занял в общей сложности 12 часов (а с дорогой из Сухума до аэропорта и с транзитным временем ожидания – почти 20 часов в пути).

Надо отметить, что на гастрольной карте РУСДРАМа, остров Сахалин – самое дальнее от родины место показа спектаклей.

И уже вечером, 17 июня, приняли участие в торжественной церемонии открытия фестиваля на площади перед правительством Сахалинской области.

«Абхазы, пройдите, пожалуйста, сюда», – участливо провели гостей на почетные места в партере.

Забегая вперед, скажу, что слова «абхазы» и «Абхазия» случалось слышать достаточно часто за время пребывания в Южно-Сахалинске, был и ряд случайных приятных совпадений. От организаторов фестиваля до зрителей, пришедших на спектакли, и людей, с которыми общались в городе русдрамовцы, – все выказывали искреннюю признательность, что театр из столь отдаленной от них южной республики прилетел на остров Сахалин показать свои спектакли.

Максим Горький и Абхазия

Фестивалю театров Дальнего Востока 5 лет. Предыдущие годы он проводился в Хабаровске, впервые в Южно-Сахалинске. Фестиваль проходит в рамках программы развития театрального искусства на Дальнем Востоке, которую инициировал и поддержал президент России Владимир Владимирович Путин. На открытии отмечалось, что фестиваль успешно развивается благодаря плодотворной работе по осуществлению этой идеи министра культуры Ольги Любимовой и губернатора Сахалина Валерия Лимаренко.

«Не будет никакой экономики без культуры. Поэтому мы большое значение придаем этому. Мы большое внимание уделяем развитию культуры на Сахалине и с большим удовольствием принимаем Пятый фестиваль театров Дальнего Востока. Для нас и всех сахалинцев это праздник. Надеюсь, все получите наслаждение от смотра театров и уедете с хорошими впечатлениями», – сказал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Фестиваль театров Дальнего Востока открылся в Южно-Сахалинске уличным показом спектакля-концерта «Рождение человека» по рассказу Максима Горького, в котором действие происходит в Абхазии.

«Это было в 92-м, голодном году, между Сухумом и Очемчирами, на берегу реки Кодор, недалеко от моря – сквозь веселый шум светлых вод горной речки ясно слышен глухой плеск морских волн», – звучали родные географические названия в спектакле в Южно-Сахалинске.

Рассказ читали под музыку Эдварда Грига руководитель Программы развития театрального искусства на Дальнем Востоке, народный артист РФ, художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов и актриса театра и кино Александра Урсуляк в сопровождении фольклорного ансамбля «Комонь» и камерного состава Симфонического оркестра северо-запада России под управлением дирижера Александры Чопик.

«Так совпало, – призналась директор Сахалинского международного театрального центра им. А. Чехова Татьяна Корнеева. – В последнее время мне близок этот автор, и когда Евгений Миронов предложил сделать масштабное представление на улице, сразу возникло название «Рождение человека», которое есть в репертуаре Театра Наций. А погрузившись в материал, поняли, что это связано и с Абхазией и я подумала, все случайности не случайны».

Но, как поделились потом искандеровцы, совпадение было очень приятным. Рассказ Горького опять переносил мысленно в Абхазию. Ведь он основан на реальных событиях в селе Адзюбжа Очамчырского района, а на месте, где родился маленький человек, позднее был построен Роддом.

Актриса Ирина Делба рассказала, что Максим Горький, будучи еще неизвестным писателем, некоторое время гостил в доме ее деда в Адзюбже, и даже помогал ему рыть колодец, который, кстати, до сих пор функционирует.

Отдельно следует упомянуть, что приглашен театр из Абхазии на Сахалин по личной инициативе директора «Чехов-центр», которая, посетив РУСДРАМ в Сухуме, увидела, какого уровня постановки идут в нем, и посчитала необходимым их показать и участникам фестиваля в Южно-Сахалинске.

«Я вас очень люблю и ценю, что вы к нам приехали. Я много слышала о РУСДРАМе, и когда была в отпуске в Пицунде, посоветовали съездить в Сухум. Великолепная труппа. Получила колоссальный заряд энергии, эмоций, хотя думала, меня уже невозможно удивить. Безумно благодарна, что не побоялись расстояния, которое разделяет нас, не побоялись километровых очередей на границе, потому что у вас уже начался курортный сезон. Мы с удовольствием будем дружить, РУСДРАМ замечательный», – сказала Татьяна Корнеева.

Завтрак со звёздами

18 июня провели пресс-завтрак, посвященный открытию V Фестиваля театров Дальнего Востока, на который пригласили журналистов, блогеров, критиков и участников образовательного интенсива «PRоба пера», чтобы они пообщались с организаторами и участниками фестиваля.

На завтрак с прессой пришли – руководитель Программы развития театрального искусства на Дальнем Востоке Евгений Миронов, режиссер, профессор школы-студии МХАТ Виктор Рыжаков, актриса театра и кино Александра Урсуляк, директор «Чехов-центра» Татьяна Корнеева, директора приглашенных театров, среди которых гендиректор Театра им. Искандера Ираклий Хинтба, а также театральные критики и эксперты – Ольга Никифорова, Глеб Ситковский, Анна Степанова, Ирина Кузьмина, Ирина Ганзера.

Народный артист РФ, художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов отметил исключительную поддержку губернатора Сахалинской области в проведении фестиваля и его повышенное внимание к развитию сферы культуры на Сахалине.

«Отношение губернатора к культуре исключение. Я имею опыт, и он разный. Поэтому знаю, о чем говорю», – заметил Евгений Миронов.

По словам режиссера, профессора школы-студии МХАТ Виктора Рыжаков, подобные фестивали во многом определяют, каким быть театру, так как в его рамках проводятся образовательные программы и режиссерские лаборатории для молодых специалистов.

«Театр – модель будущего мира. Какой театр создадим, такой будет и мир», – сказал режиссер Виктор Рыжаков.

Театральный критик Ольга Никифорова, под руководством которой уже несколько лет проводится режиссерская лаборатория «Сандро» в РУСДРАМе, заметила, что цель фестиваля, в том числе, – передружить и перезнакомить всех со всеми.

«Известный», «активный», «харизматичный» и подобные эпитеты можно было услышать в кулуарах в дни проведения фестиваля в общении с театральными деятелями о гендиректоре театра из Абхазии Ираклии Хинтба. За время руководства русским театром он приобрел заслуженный авторитет среди элиты и российского театрального сообщества.

«Я всё время вас цитирую», – сказал во время своего выступления Евгений Миронов, обращаясь к Ираклию Хинтба, при очередном совпадении изложенных мыслей.

Деятельные театральные люди, когда они профессионалы, говорят на одном языке. По тому, как выстраивалась беседа, становилось понятно, что участники пресс-завтрака осведомлены о персоне и успешной деятельности гендиректора Русского театра Абхазии.

«Мы не дальневосточный театр, но рады, что нас пригласили в качестве гостя на фестиваль, еще и с двумя спектаклями. Удивительно, что такие грандиозные театральные проекты реализуются на Дальнем Востоке. Нас удивило развитие, которое тут происходит. Благодарю организаторов, «Чехов-центр», Евгения Миронова, Виктора Рыжакова и всех, кто имеет отношение к фестивалю. Огромная благодарность за вчерашний спектакль «Рождение человека», действие которого происходит в Абхазии. Всё так соединилось, я глазам не поверил, когда увидел в программе. И мы тут вдруг оказались», – сказал Ираклий Хинтба.

Аншлаговые показы

Театр из Абхазии был приглашен на Сахалин на превосходных условиях. Помимо оплаты дорогостоящего перелета и проживания, организаторы фестиваля взялись за изготовление декораций к спектаклям «Енджи-ханум, обойденная счастьем» и «Софичка».

Актеры и технические работники поспешили ознакомиться с декорациями, которые специально изготовили на острове.

«Один в один всё изготовили, – сказал главный художник РУСДРАМа Виталий Кацба. – Мастера! Подготовка началась за полгода. Всё успели, всё сделали, как надо. Спасибо им».

Актеры привезли с собой только свои костюмы для спектаклей. А наиболее габаритным вещам находили замену в театре «Чехов-центр». Так, например, на персонаже заслуженного артиста Абхазии Кирилла Шишкина в одной из сцен тулуп и ушанка. Только ими бы заполнился чемодан, естественно, не стали с юга везти на Сахалин такие вещи. Накануне отъезда костюмеру Диане Нодия принесли 15 чемоданов, актеры оставили их подписанными, в каждый она укладывала костюмы, а у многих по несколько выходов, поэтому помощник режиссера Тигран Головорян понес отдельный большой чемодан с актерскими костюмами. В «Софичке» около ста костюмов. Реквизитор Татьяна Гудзь также привезла самый необходимый реквизит, всё остальное подбирали тут с работниками «Чехов-центра».

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Куклу из спектакля «Енджи-ханум, обойденная счастьем» заслуженная артистка Абхазии Анна Гюрегян не стала сдавать в багаж.

«Помимо того, что она хрупкая, Енджи – мой полноправный партнёр на сцене. Она со мной полетит в самолете», – сказала актриса, обнимая куклу.

Первым в Южно-Сахалинске показывали моноспектакль Анны Гюрегян. Спектакль, который играется в Сухуме в зале на 50 мест, показали на новой камерной сцене «Чехов-центра» на 200 человек.

Анне Гюрегян на репетиции важно было приноровиться к новым декорациям, даже ощупала их. Они были точной копией, но за годы работы со старыми, уже на энергетическом уровне чувствуешь их, призналась актриса.

«Ты знаешь, сколько воды налить, с какой силой ударить по тазику, чтобы образовалось необходимое количество брызг», – делится она.

Зрительница Юлия Дементьева, педагог дополнительного образования, после просмотра спектакля отметила высокий уровень исполнительского мастерства Анны Гюрегян.

«Актриса заслуженно заслуженная артистка, и она это доказала своей игрой. Она играла на «разрыв», не экономила себя, подарила нам свою энергию, а это самое дорогое, когда ты идёшь в театр и чувствуешь, что актёр работает, проживает и любит зрителя. Это ценно. Поэтому далекая история о незнакомых нам персонажах показалась близкой и родной. Мне очень понравилась сценография, выстроенность спектакля, подача его. Актриса могла на чёрном фоне рассказать нам историю, но люди, которые работали над спектаклем, – постановщики, режиссёр, композитор - сделали его зрелищным. Очень хочется, чтобы постановку многие увидели. Браво устроителям фестиваля, что пригласили театр из Абхазии», – сказала зрительница.

На «Софичку», как и на «Енджи-ханум, обойденную счастьем», все билеты были проданы. На основной сцене «Чехов-центра» 900 мест. Аншлаговые показы спектаклей Русского театра Абхазии удостоились высокой оценки зрителей и театральных критиков. После показа «Софички» почти ползала осталось на обсуждение, чтобы поделиться своими впечатлениями.

«Если посчастливиться, хочу еще сфотографироваться с Шамилем и Софичкой», – прошептала в телефон девушка рядом.

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Режиссёр Хабаровского ТЮЗа Ольга Подкорытова отметила, что считала в спектакле «Софичка» несколько слоёв.

«Исторический слой – мы наблюдаем длинную историю нескольких поколений, прошедших через быт нашей страны. Этнический слой – интересно наблюдать, как двигаются ваши женщины, наливают вино, как играются свадьбы, как все одеты, какие отношения между мужчиной и женщиной. Из маленьких пазлов складывается картина, будто ты побывал в Абхазии и подсмотрел за жизнью другого народа. Киношный слой – будто смотришь кино, как свет меняется, играет, цвета костюмов и как двигаются на сцене актеры – абсолютно киношно. Метафизический слой я для себя считала, о котором очень долго буду думать. Актерский слой – бездонный. Каждому хотелось сказать, остановитесь, можно ещё раз перемотать, посмотреть. Так классно актеры создали свои образы и сделали свои роли. Художественный слой – все детали сценографии и помост, который в первом акте напомнил коршуна в полёте, во втором - металлическую птицу, герб нехорошего государства, а в конце спектакля стал крестом. Огромное спасибо за работу такого масштаба. Думать и размышлять о спектакле – значит расти профессионально. Спасибо устроителям фестиваля, что пригласили театр. Такие спектакли нужны для профессионалов, не только для зрителей, которые унесут огромнейшие эмоции, и расскажут другим. Уверена, если приедете с гастролями в Южно-Сахалинск, палатки будут ставить и ночевать перед кассой, чтобы успеть купить билеты», – сказала Ольга Подкорытова.

В спектакле «Софичка» роли маленьких Софички и Нури сыграли Евдокия Кузнецова и Константин Ивашов – воспитанники детской театральной студии в Южно-Сахалинске.

Время отдыха

Смена часовых поясов прошла сравнительно бессимптомно для коллектива РУСДРАМа, джетлаг не скосил никого. Все пять дней, что искандеровцы были в Южно-Сахалинске, отсыпаться никто не хотел, чтобы успеть увидеть, как можно больше. Организаторы так построили программу пребывания, что у гостей из Абхазии были выделены дни на экскурсии. Побывали на песчаном берегу Охотского моря, бесстрашно покатались на головокружительных аттракционах, посетили исторический мультимедийный парк «Россия – моя история», Сахалинский областной краеведческий музей, который занимает японское здание 1937 года постройки. Как рассказали, это единственный в своём роде пример национального стиля тэйкан на территории как Сахалина, так и всей России. Часть труппы поехала на лежбище сивучей, которые занесены в Красную книгу.

«Одно из самых удивительных мест на Сахалине. Настоящая жемчужина острова. Поехали в Невельск – небольшой портовый город, чтобы посмотреть лежбище сивучей, морских львов, занесённых в Красную книгу РФ. Таких мест в мире всего три: два на территории России – на Сахалине и Камчатке, одно в Сиэтле, Соединенные Штаты. Увидеть крупных млекопитающих в их природной среде своими глазами это что-то невероятное», – сказала актриса Екатерина Барышева.

Приехать на Сахалин и не купить местную икру, было бы непростительной ошибкой. Здесь она самая свежая, как говорят сахалинцы, «на материке вкус икры уже не тот, попробовавший раз, привезенную с Дальнего Востока, разницу почувствует». Но как абхазам, лучше разбирающимся в сулугине и мясе, выбрать икру? Администратор по связям со СМИ РУСДРАМа обратилась за консультацией по телефону к коллеге, журналисту Наталье Шульгиной, которая родом из портового города Николаевск-на-Амуре Хабаровского края.

Общительная актриса Ирина Делба, известна, как она сама шутит, как «человек, умеющий заводить полезные знакомства». На фестивале сдружилась с местными актерами, которые в итоге и помогли всем желающим выбрать, повезли на рынок и сориентировали по цене и качеству, а также подсказали, как ее довезти до Сухума, не испортив, для чего подарили сухумским коллегам портативные аккумуляторы холода, чтобы положили их вместе с искрой в термопакеты.

А у тех, кто пропустил некоторые из экскурсий и покупку икры на гостинцы, были уважительные причины. Например, актер Эмиль Петров сдавал онлайн экзамен, а актриса Мадлена Барциц готовилась ко второму туру поступления на режиссерский факультет вуза. РУСДРАМовцы всегда при делах, смотришь на них и думаешь, сколько же в них энергии, всегда в движении, в них жизнь бьет ключом и никакого недовольства или усталости от столь насыщенного графика работы. А при прилете в аэропорт Сочи уже интересовались у гендиректора, когда и куда поедут на следующие гастроли.

Амра Амичба, РУСДРАМ, Южно-Сахалинск.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Понедельник, 24 июня 2024 11:07

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