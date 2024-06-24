ВСТРЕЧА МИНИСТРА СПОРТА РОССИИ МИХАИЛА ДЕГТЯРЕВА И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСКОМИТЕТА ТАРАЩА ХАГБА

Сухум. 24 июня 2024. Абхазия-Информ. В рамках Игр БРИКС, на территории Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма министр спорта России Михаил Дегтярев провел встречу с министрами спорта стран БРИКС в Казани, в том числе и с председателем Государственного комитета Республики Абхазия по делам молодежи и спорта Таращом Хагба.

Министр спорта России поздравил абхазского коллегу с первой золотой медалью и в целом с успехами абхазских спортсменов на Играх.

«Передайте мои поздравления всему абхазскому народу, спортивной общественности и президенту мои поздравления. Как говорят спортсмены «физкульт-привет», – сказал Дегтярев.

Он отметил тесное сотрудничество в области спорта с Российской Федерацией: участие волейбольной команды Абхазии в чемпионате России по волейболу Высшая лига «Б» среди мужских команд, участие сборной Республики Абхазия по тайскому боксу во всероссийском турнире «Кубок Кавказа» и «Черноморская Ривьера», «Черноморская эстафета Победы – 2024», посвященная 79-й годовщине Победы, которая началась в Сухуме и завершилась в Сочи.

«Мы всегда рады принять абхазских атлетов на наших соревнованиях, со своей стороны всегда будем оказывать всевозможную и нужную поддержку. Подтверждаем намерение о дружбе и сотрудничестве по всем направлениям», – сказал Дегтярев.

Таращ Хагба поздравил Михаила Дегтярева с назначением на должность министра спорта России.

«Руководство страны возложило на вас огромную ответственность. Россия является спортивной державой, тому подтверждение Игры БРИКС. Для нас большое событие принимать участие в столь масштабных мероприятиях. Мы 30 лет не имели возможности участвовать в различных международных, спортивных соревнованиях. У нас богатое спортивное прошлое. Спасибо вам, за возможность давать стимул подрастающему поколению спортсменов. От лица руководства страны и от многонационального народа Абхазии, говорим вам огромное спасибо за такую возможность. Огромная благодарность Президенту Российской Федерации, министерству спорта Татарстана, каждому работнику, приложившему усилие в организации мультиспортивных Игр БРИКС. В 2017 году между нашими ведомствами был подписан меморандум о дружбе и сотрудничестве и мы плавно идем по намеченному плану», – сказал Хагба.