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Абхазия Информ

СИТУАЦИЯ В АБХАЗИИ – ГРАНИЦА РАБОТАЕТ ШТАТНО

Новости Понедельник, 24 июня 2024 11:31
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СИТУАЦИЯ В АБХАЗИИ – ГРАНИЦА РАБОТАЕТ ШТАТНО

Сухум. 24 июня 2024. Абхазия-Информ. Перестрелка в районе границы в Абхазии, произошедшая вчера вечером, не отразилась на безопасности и отдыхе туристов. Российско-абхазская граница открыта и работает в штатном режиме, работа таможенного пункта «Псоу» не нарушена, заторов на границе нет. Туристический сезон продолжается. По расписанию продолжают курсировать пассажирские автобусы по маршруту Сочи-КПП «Псоу».

Напомним, в воскресенье на КПП неизвестные открыли огонь по автомобилю, в итоге были госпитализированы три человека, один скончался на месте. Инцидент, по данным абхазского Совбеза, стал результатом бытового конфликта между местными жителями.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Понедельник, 24 июня 2024 11:34

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