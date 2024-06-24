СИТУАЦИЯ В АБХАЗИИ – ГРАНИЦА РАБОТАЕТ ШТАТНО
Сухум. 24 июня 2024. Абхазия-Информ. Перестрелка в районе границы в Абхазии, произошедшая вчера вечером, не отразилась на безопасности и отдыхе туристов. Российско-абхазская граница открыта и работает в штатном режиме, работа таможенного пункта «Псоу» не нарушена, заторов на границе нет. Туристический сезон продолжается. По расписанию продолжают курсировать пассажирские автобусы по маршруту Сочи-КПП «Псоу».
Напомним, в воскресенье на КПП неизвестные открыли огонь по автомобилю, в итоге были госпитализированы три человека, один скончался на месте. Инцидент, по данным абхазского Совбеза, стал результатом бытового конфликта между местными жителями.
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