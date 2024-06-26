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Абхазия Информ

В ФИЛАРМОНИИ ЧЕСТВОВАЛИ ВЫПУСКНИКОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ СУХУМА

Новости Среда, 26 июня 2024 19:23
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В ФИЛАРМОНИИ ЧЕСТВОВАЛИ ВЫПУСКНИКОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ СУХУМА

Сухум. 26 июня 2024. Абхазия-Информ. В Абхазской государственной филармонии им. Р. Гумба прошло торжественное мероприятие, на котором чествовали выпускников общеобразовательных школ Сухума. В 2023-2024 учебном году в столице 537 выпускника. Из них семеро медалистов и 31 отличник. ​

Поздравить выпускников пришли замглавы Администрации Сухума Автандил Сурманидзе, Леон Кварчия и Астамур Ашуба, депутаты Народного собрания Левон Галустян и Астамур Герхелия, а также педагоги школ и родители. ​

Астамур Ашуба пожелал выпускникам удачи во взрослой жизни и поблагодарил педагогов за труд.

«У выпускников один из самых волнительных и в то же время радостных моментов в жизни. Поздравляем выпускников и их родителей, педагогов школ, которые прошли с учениками долгий путь от первого дня открытия дверей школы и до ее окончания. Двери школы закрываются, но распахиваются двери в новую жизнь, полную возможностей воплотить в реальность мечты и планы. Желаем нашим дорогим выпускникам уверенно смотреть в будущее, верить в свои силы и не бояться трудностей, преодолевать их с легкостью. В добрый путь!» – сказал Ашуба.

Выпускников также поздравила начальник Управления образования Администрации Сухума Астанда Таркил.

«Вы оставляете за спиной незабываемые годы учебы, прощаетесь с детством и вступаете во взрослую жизнь. Вы стоите перед судьбоносным решением - должны будете выбрать профессию, чтобы внести свой вклад в развитие государства, ее экономики, культуры, здравоохранения, образования. Ваши успехи будут нашей радостью. В добрый путь, дорогие выпускники!» – пожелала Таркил.

От имени всех родителей выпускников, слова напутствия юношам и девушкам сказала мама золотого медалиста Нестора Квициния Рица Сакания. Она призналась, что ей трудно говорить, так как для нее это очень волнительный день.

«Желаю вам светлой дороги, успехов в выбранной специальности. Желаю вам стать достойными сыновьями и дочерями Родины, чтобы ваша человечность стала синонимом Апсуара. Всем родителям спасибо, что воспитали таких прекрасных детей», – сказала родительница.

Затем семерым выпускникам, окончившим школу на золотую и серебряную медали, вручили дипломы.

На золотую медаль школу окончили Алексадр Квадзба (СШ №2 им. А. С. Пушкина), Еснат Габуния (СШ №5 им. Е. А. Эшба), Нестор Квициния Нестор (СШ №6 им.В.М.Комарова), Адилья Лазба Адилья (Горская средняя школа №10 им. Н. А. Лакоба), Эмилия Авоян (СШ № 15 им. А.К.Назадзе. Двое окончили школу на серебряную медаль Виталий Вавилов и Айнар Шакая (СШ №14 им. А. П. Чехова).

За отличную учебу и активное участие в школьных и городских мероприятиях, грамотами наградили окончивших школу с отличием.

Выпускники-отличники: из средней школы №2 им. А. С. Пушкина – Дамей Абгадж, Эшсоу Агухава, Рабия Ахуба, Лана Барганджия, Ольга Гиль, София Гумба, Лулана Зарандия, Аурика Кесян, Рада Коцба, Мила Кутарба, Милена Ласурия, Александра Симонова, Даяна Чкадуа; из средней школы №4 им. Д. И. Гулиа – Ксения Аргун, Аманда Амичба, Анастасия Дбар, Арихана Джопуа, Самир Насибов; из средней школа №5 им. Е. А. Эшба – Диана Манака, Адица Тарба, Милена Чачхалия; из средней школы №6 им. В. М. Комарова – Ариана Квициния, Асмат Квициния ю, Ариана Керопова, Даниэлла Кишмариа, Дэниел Полей; Алекса Кузнецова из средней школы №9 им.О.Т.Туманяна; Ия Хондзия из средней школы №11 им. А. М. Джонуа; Дарья Тахмазова из средней школы №12; Амина Шаматава из средней школы №14 им. А. П. Чехова; Лорена Симонова из средней школы №16.

На торжественном вечере выступили хореографические ансамбли «Абаза», «Яйрума» и эстрадные исполнители Сара Абрамян, Тимур Тания, Мадина Кварацхелия, Ильда Кучуберия, Мактина Бебия, Аида Маландзия, Авто Конджария, Саида Габния и другие.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Среда, 26 июня 2024 19:26

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