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Абхазия Информ

ТАНЦОРЫ ИЗ ЛОБНИ ЗАВОЕВАЛИ ГРАН-ПРИ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА В АБХАЗИИ

Новости Среда, 26 июня 2024 19:26
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ТАНЦОРЫ ИЗ ЛОБНИ ЗАВОЕВАЛИ ГРАН-ПРИ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА В АБХАЗИИ

Сухум. 26 июня 2024. Абхазия-Информ. Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Черноморские легенды» прошел в городе Пицунда республики Абхазия. В этом престижном мероприятии приняли участие талантливые танцоры из ансамбля «Карнавал» Дворца культуры «Чайка» городского округа Лобня.

Юные артисты впечатлили членов жюри своей подготовкой и выступлениями, завоевав Гран-при фестиваля. Кроме того, ансамбль «Карнавал» занял первое место в средней возрастной группе и второе место в младшей возрастной категории.

Особое признание получила хореограф ансамбля Елена Городецкая, которой вручили диплом за балетмейстерскую работу.

Также специальный приз, как самому маленькому участнику фестиваля, достался пятилетнему артисту ансамбля Арсению Кондраченко, который, несмотря на свой юный возраст, уже активно участвует в жизни коллектива и выступает на сцене.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Среда, 26 июня 2024 19:28

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