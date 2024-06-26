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Абхазия Информ

У ЖИТЕЛЯ С. ЧЛОУ ИЗЪЯТЫ КОРНИ НАРКОСОДЕРЖАЩИХ РАСТЕНИЙ

Новости Среда, 26 июня 2024 19:28
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У ЖИТЕЛЯ С. ЧЛОУ ИЗЪЯТЫ КОРНИ НАРКОСОДЕРЖАЩИХ РАСТЕНИЙ

Сухум. 26 июня 2024. Абхазия-Информ. В с. Члоу Очамчырского района сотрудниками уголовного розыска районного отдела внутренних обнаружены насаждения запрещенных к возделыванию на территории Абхазии растений.

Корни конопли вида «Южно-Краснодарская», содержавшие на стадии своего вегетативного роста наркотически активные компоненты, незаконно культивировал на своем приусадебном участке местный житель Инапшба Тамаз Каласович, 1971 г.р.

По факту возделывания запрещенных наркосодержащих растений в крупном размере в отношении гражданина Инапшба по ч. 2 ст. 228 УК РА возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование проводит следственная группа отдела внутренних дел по Очамчырскому району.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Среда, 26 июня 2024 19:30

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