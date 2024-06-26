ЗАСЕДАНИЕ СОВБЕЗА
Сухум. 26 июня 2024. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания провел очередное заседание Совета безопасности. В нем приняли участие премьер-министр Александр Анкваб, спикер Парламента Лаша Ашуба, руководитель Администрации президента Абесалом Кварчия, секретарь Совета безопасности Сергей Шамба, генеральный прокурор Адгур Агрба, министр обороны Владимир Ануа, начальник Генштаба, первый замминистра обороны Владимир Савченко, министр внутренних дел Роберт Киут, начальник ГСО Дмитрий Дбар, глава Администрации г. Сухум Беслан Эшба.
Члены СБ обсудили актуальные вопросы внутренней и внешней политики государства. В рамках дискуссии обсуждался вопрос совершенствования законодательства о воинской обязанности и военной службе в Республике Абхазия. Были рассмотрены вопросы повышения уровня призыва на военную службу.
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