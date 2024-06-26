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Абхазия Информ

ЗАДЕРЖАН ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В КРАЖЕ

Новости Среда, 26 июня 2024 19:33
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ЗАДЕРЖАН ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В КРАЖЕ

Сухум. 26 июня 2024. Абхазия-Информ. Задержан подозреваемый в краже Гогия Беслан Валентинович, 1999 г.р.. Последний, находясь на берегу моря в с. Кындыг похитил сумку с вещами потерпевших. При личном досмотре задержанный выдал не принадлежащее ему имущество – сотовый телефон Айфон-12 Про, который опознан заявителем.

Оперативно-розыскные мероприятия провели сотрудники уголовного розыска совместно с участковыми уполномоченными отдела внутренних дел по Очамчырскому району.

Также сотрудниками милиции изъята часть похищенных денежных средств. В отношении гражданина Гогия по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 155 УК РА возбуждено уголовное дело, расследование которого проводит следственная группа Очамчырского РОВД.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Среда, 26 июня 2024 19:36

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