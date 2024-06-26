ЗАДЕРЖАН ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В КРАЖЕ
Сухум. 26 июня 2024. Абхазия-Информ. Задержан подозреваемый в краже Гогия Беслан Валентинович, 1999 г.р.. Последний, находясь на берегу моря в с. Кындыг похитил сумку с вещами потерпевших. При личном досмотре задержанный выдал не принадлежащее ему имущество – сотовый телефон Айфон-12 Про, который опознан заявителем.
Оперативно-розыскные мероприятия провели сотрудники уголовного розыска совместно с участковыми уполномоченными отдела внутренних дел по Очамчырскому району.
Также сотрудниками милиции изъята часть похищенных денежных средств. В отношении гражданина Гогия по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 155 УК РА возбуждено уголовное дело, расследование которого проводит следственная группа Очамчырского РОВД.
Об этом сообщает сайт МВД.