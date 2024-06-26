ВЫНЕСЕН ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР В ОТНОШЕНИИ ОБВИНЯЕМЫХ В СБЫТЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

Сухум. 26 июня 2024. Абхазия-Информ. Сухумский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении Куцевич Александры Раульевны, Кузнецова Павла Викторовича и Гапоновой Дианы Валерьевны, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 3 статьи 224 УК РА (незаконные производство, переработка, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта, а равно сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в особо крупном размере).

Органом предварительного расследования установлено, что в неустановленное следствием время и месте, при неустановленных обстоятельствах, граждане РФ – Александра Куцевич, Павел Кузнецов и Диана Гапонова, незаконно приобрели с целью последующего сбыта наркотическое средство «метадон» в особо крупном размере, а затем распространяли путем «тайных закладок» на территории Абхазии.

Общая масса наркотического средства «метадон», изъятого у указанных лиц, составила 75,335 грамм.

26 июня 2024 года столичный суд под председательством судьи Инара Кварчия признал Александру Куцевич, Павла Кузнецова и Диану Гапорову виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» частью 3 статьи 224 УК Республики Абхазия, и назначил им наказание в виде 15 (пятнадцать) лет лишения свободы со штрафом в размере 800.000 (восемьсот тысяч) рублей.

Указанные в данном сообщении лица считаются невиновными до момента вступления указанного приговора в законную силу.