 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июнь 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ВЫНЕСЕН ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР В ОТНОШЕНИИ ОБВИНЯЕМЫХ В СБЫТЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

Новости Среда, 26 июня 2024 19:22
Оцените материал
(0 голосов)
ВЫНЕСЕН ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР В ОТНОШЕНИИ ОБВИНЯЕМЫХ В СБЫТЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

Сухум. 26 июня 2024. Абхазия-Информ. Сухумский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении Куцевич Александры Раульевны, Кузнецова Павла Викторовича и Гапоновой Дианы Валерьевны, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 3 статьи 224 УК РА (незаконные производство, переработка, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта, а равно сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в особо крупном размере).

Органом предварительного расследования установлено, что в неустановленное следствием время и месте, при неустановленных обстоятельствах, граждане РФ – Александра Куцевич, Павел Кузнецов и Диана Гапонова, незаконно приобрели с целью последующего сбыта наркотическое средство «метадон» в особо крупном размере, а затем распространяли путем «тайных закладок» на территории Абхазии.

Общая масса наркотического средства «метадон», изъятого у указанных лиц, составила 75,335 грамм.

26 июня 2024 года столичный суд под председательством судьи Инара Кварчия признал Александру Куцевич, Павла Кузнецова и Диану Гапорову виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» частью 3 статьи 224 УК Республики Абхазия, и назначил им наказание в виде 15 (пятнадцать) лет лишения свободы со штрафом в размере 800.000 (восемьсот тысяч) рублей.

Указанные в данном сообщении лица считаются невиновными до момента вступления указанного приговора в законную силу.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Среда, 26 июня 2024 19:23

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « 40 ТОНН ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА ВЫДЕЛЕНО ГОСУДАРСТВОМ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ В ФИЛАРМОНИИ ЧЕСТВОВАЛИ ВЫПУСКНИКОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ СУХУМА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.