40 ТОНН ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА ВЫДЕЛЕНО ГОСУДАРСТВОМ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ

Сухум. 26 июня 2024. Абхазия-Информ. Генеральный директор ГК «Абхазтоп» Рамаз Джопуа рассказал «Апсны.Иахьа» о содействии компании в проведении сельско-хозяйственных работ в селах страны. По его информации, по поручению президента, Очамчырскому и Гудаутскому району в период пахотных работ было выделено по 20 тонн дизельного топлива.

«Мы оказали разовую помощь в эту пахоту. Для посева этого топлива хватает этим районам. Мы раздали именно тем людям, которые хотят сеять кукурузу, малоимущим, многодетным», – сказал Джопуа.

Он отметил, что нужно помогать всем районам, однако пока таких возможностей у Абхазтопа нет.

«Да, нам хотелось бы помочь всем районам, но у нас нет таких возможностей. То, что мы отдали двум районам, это безвозмездно. Все расходы за 40 тонн Абхазтоп взяла на себя», – сказал Джопуа.

Он отметил, что из фонда главы государства выделено 4 млн сельскому хозяйству на посев кукурузы.

Правительство изыскало средства, чтобы приобрести по 20 тонн кукурузы для Очамчырского и Гудаутского районов.

Посадочный материал в основном получили малоимущие семьи, семьи погибших в Отечественной войне народа Абхазии и те, кто особо нуждался в посевном материале.