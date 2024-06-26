ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВС АБХАЗИИ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В ПЕТЕРБУРГСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ЮРИДИЧЕСКОМ ФОРУМЕ
Сухум. 26 июня 2024. Абхазия-Информ. Председатель Верховного суда Абхазии Саида Бутба принимает участие в работе XII Петербургского международного юридического форума, который проходит с 26 по 28 июня. В работе форума участвуют 3800 юристов из 54 стран. Запланировано 150 мероприятий деловой программы.
Петербургский международный юридический форум – крупнейшая площадка для диалога между представителями юридического, предпринимательского, политического и правоохранительного сообществ по вопросам права в интересах граждан, бизнеса, совершенствования правоприменительной практики, продвижения законодательных инициатив в целях развития правовой культуры и регулирования социально-экономической сферы в современных условиях.
Форум проводится Министерством юстиции Российской Федерации и Фондом Росконгресс