АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПРОВЁЛ РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ С ТАРАЩЕМ ХАГБА

Сухум. 26 июня 2024. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб принял председателя Госкомитета по делам молодежи и спорту Тараща Хагба. Он поздравил его с достойным выступлением команды Абхазии на Играх стран БРИКС 2024 в Казани и передал поздравления спортсменам и тренерам, которые достигли успехов на столь представительном спортивном форуме.

Среди спортсменов почти ста стран, команда Абхазии в медальном зачете заняла 13-е место.

Таращ Хагба поблагодарил руководство страны за оказанную поддержку в подготовке и поездке команды Абхазии на Игры БРИКС. Рассказал подробно о соревнованиях и выступлении команды, об освещении выступления нашей команды на российских телеканалах.

Таращ Хагба также проинформировал о встрече с министром спорта России Михаилом Дегтяревым по итогам Игр БРИКС.

На встрече было отмечено, что для дальнейшей подготовки спортсменов страны к участию в соревнованиях международного уровня необходима соответствующая спортивная инфраструктура. Государство будет оказывать в этом поддержку. ​

Александр Анкваб отметил, что нужно организовывать встречи молодежи с победителями и призерами Игр БРИКС.

Об этом сообщает сайт КМ.