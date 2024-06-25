МВД ЗАДЕРЖАНЫ ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ В ПЕРЕСТРЕЛКЕ У КПП «ПСОУ»
Сухум. 25 июня 2024. Абхазия-Информ. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками МВД задержаны все подозреваемые в перестрелке у КПП «Псоу». Сегодня, 25 июня, силовыми подразделениями МВД Абхазии был блокирован район, где скрывались разыскиваемые лица, перекрыты стационарные посты и организованы временные пункты дислокации транспортного контроля.
В результате проведения комплекса мероприятий подозреваемые были склонены к сдаче правоохранительным органам.
Задержаны – Какалия А. Г., 1997 г.р., Чаговец И. А., 1988 г.р. и Какалия Б. Г., 1991 г.р.
В соответствии с ч. 7 ст. 19 прим.1 УПК РА названное или изображенное лицо является виновным после вступления в законную силу приговора или итогового судебного решения.
Об этом сообщает сайт МВД.
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