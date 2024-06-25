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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ОПУБЛИКОВАЛИ ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ

Новости Вторник, 25 июня 2024 19:06
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В АБХАЗИИ ОПУБЛИКОВАЛИ ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ

Сухум. 25 июня 2024. Абхазия-Информ. Если вы собрались на отдых в Абхазию, то эта памятка для вас. Оперативные службы в Абхазии работают круглосуточно. Их можно вызвать с мобильного телефона, главное – чтобы он работал на территории республики.

Пожарная служба – 001;

милиция – 002;

скорая – 003;

МЧС – 112.

Если вам кажется, что сотрудник ГАИ действует по отношению к вам неправомерно, тогда звоните на телефон доверия Госавтоинспекции: +7 940 707-33-44. О превышении полномочий милиционерами можно рассказать также по телефону доверия МВД: +7 940 920-20-95.

Если вы гражданин России и потеряли свой паспорт, то нужно обращаться в Консульский отдел Посольства РФ в Абхазии. Там оформят свидетельство на возвращение в РФ – только по нему без паспорта можно пересечь границу Российской Федерации. Консульский отдел: +7 840 226-36-93, +7 840 226-04-91. Если вы гражданин другой страны и тоже потеряли паспорт, то нужно обращаться в местные отделения милиции. Все контакты есть на сайте МВД.

Если вы собрались в горы, обязательно позвоните в МЧС и сообщите о предполагаемом маршруте. Это поможет спасателям быстрее вас найти и помочь в случае непредвиденных обстоятельств. Круглосуточные номера: 112, 911, 001.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Вторник, 25 июня 2024 19:08

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