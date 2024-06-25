НА Т/П «ПСОУ» ИЗЪЯЛИ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К АППАРАТАМ ДЛЯ МАЙНИНГА
Новости Вторник, 25 июня 2024 19:04
Сухум. 25 июня 2024. Абхазия-Информ. В ходе досмотра ручного багажа гражданина Абхазии Пищулина И.Г., направлявшегося в республику, были обнаружены два блока питания для аппаратов для добычи криптовалюты.
Комплектующие изъяты. Материалы дела направлены в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.
Последнее от Super User
- В АБХАЗИИ ОПУБЛИКОВАЛИ ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ
- В МОСКВЕ ПРОЙДЕТ ПОКАЗ ДИПЛОМНОГО КОРОТКОМЕТРАЖНОГО ФЭШН-ФИЛЬМА «FRAGILITY»
- ВОПРОСЫ РАБОТЫ МВД ОБСУДИЛИ В ПАРЛАМЕНТЕ
- В ПАРЛАМЕНТЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
- В РАЙОНЕ Ж\Д СТАНЦИИ «ДРАНДА» ВОССТАНАВЛИВАЮТ ПОВЫШЕННЫЙ ПУТЬ