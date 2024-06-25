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Абхазия Информ

НА Т/П «ПСОУ» ИЗЪЯЛИ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К АППАРАТАМ ДЛЯ МАЙНИНГА

Новости Вторник, 25 июня 2024 19:04
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Сухум. 25 июня 2024. Абхазия-Информ. В ходе досмотра ручного багажа гражданина Абхазии Пищулина И.Г., направлявшегося в республику, были обнаружены два блока питания для аппаратов для добычи криптовалюты.

Комплектующие изъяты. Материалы дела направлены в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

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