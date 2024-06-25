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Абхазия Информ

В МОСКВЕ ПРОЙДЕТ ПОКАЗ ДИПЛОМНОГО КОРОТКОМЕТРАЖНОГО ФЭШН-ФИЛЬМА «FRAGILITY»

Новости Вторник, 25 июня 2024 19:03
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В МОСКВЕ ПРОЙДЕТ ПОКАЗ ДИПЛОМНОГО КОРОТКОМЕТРАЖНОГО ФЭШН-ФИЛЬМА «FRAGILITY»

Сухум. 25 июня 2024. Абхазия-Информ. 26 июня в Москве пройдет показ дипломного короткометражного фэшн-фильма «FRAGILITY» («Хрупкость»). Локация: ДК «Трехгорка», улица Рочдельская 15, строение 12А. Сбор гостей с 18:30, начало показа в 19:00.

По словам авторов фильма – Евы Рафаелян и Елизаветы Хашба, в своей совместной работе они хотели объединить три направления – моду, кино и свои Родины. Эту направленность окончательно определили тяжелые события: осенью 2023 года обострились внешнеполитические конфликты в Армении, а зимой 2024 – сгорел фонд Национальной картинной галереи в Сухуме.

«В личных разговорах мы все чаще стали возвращаться к теме хрупкости всего того, из чего мы состоим, а в особенности культурного наследия, которое во многом формирует нашу идентичность и словно может быть утрачено в один миг», – поделилась Елизавета Хашба.

«Я чувствовала бесконечную тревогу на фоне долгосрочной нестабильной ситуации в Армении. И если с тревогой еще удавалось справляться, то с чувством вины и какого-то бездействия справляться было очень тяжело. Все чувства, как радостные, так и не очень, я пытаюсь раскрывать через творчество. Мы сошлись в этом вопросе и поняли, что очень хотим почтить свою личную память о своем доме, Родине и людях. Жанр практически не обсуждался, мы обе очень любим моду и кино, так и совместили приятное с полезным», – отмечает Ева Рафаелян.

Об этом сообщает Агентство социальной информации «Апсны».

Прочитано 8 раз Последнее изменение Вторник, 25 июня 2024 19:05

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