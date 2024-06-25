В МОСКВЕ ПРОЙДЕТ ПОКАЗ ДИПЛОМНОГО КОРОТКОМЕТРАЖНОГО ФЭШН-ФИЛЬМА «FRAGILITY»

По словам авторов фильма – Евы Рафаелян и Елизаветы Хашба, в своей совместной работе они хотели объединить три направления – моду, кино и свои Родины. Эту направленность окончательно определили тяжелые события: осенью 2023 года обострились внешнеполитические конфликты в Армении, а зимой 2024 – сгорел фонд Национальной картинной галереи в Сухуме.

«В личных разговорах мы все чаще стали возвращаться к теме хрупкости всего того, из чего мы состоим, а в особенности культурного наследия, которое во многом формирует нашу идентичность и словно может быть утрачено в один миг», – поделилась Елизавета Хашба.

«Я чувствовала бесконечную тревогу на фоне долгосрочной нестабильной ситуации в Армении. И если с тревогой еще удавалось справляться, то с чувством вины и какого-то бездействия справляться было очень тяжело. Все чувства, как радостные, так и не очень, я пытаюсь раскрывать через творчество. Мы сошлись в этом вопросе и поняли, что очень хотим почтить свою личную память о своем доме, Родине и людях. Жанр практически не обсуждался, мы обе очень любим моду и кино, так и совместили приятное с полезным», – отмечает Ева Рафаелян.

Об этом сообщает Агентство социальной информации «Апсны».