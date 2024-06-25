ВОПРОСЫ РАБОТЫ МВД ОБСУДИЛИ В ПАРЛАМЕНТЕ

Сухум. 25 июня 2024. Абхазия-Информ. Состоялось расширенное заседание парламентского Комитета по государственно-правовой политике, в котором приняли участие министр внутренних дел Робет Киут и Уполномоченный по правам человека в Республике Абхазия Анас Кишмария.

Выступая перед депутатами, министр представил информацию о проведении оперативно-следственных и розыскных мероприятий, а также о выяснении обстоятельств, в связи с которыми произошло трагическое событие на КПП «Псоу» 23 июня с. г.

Роберт Киут отметил, что причиной произошедшего стал имущественный конфликт.

По словам министра, машина, в которой находились братья Камлия, выехала из Сухума, за ними ехал второй автомобиль, в котором сидели шесть человек.

«На границе подозреваемые открыли беспорядочную стрельбу из салона. Один из братьев Камлия стрелял в ответ. В результате были ранены Даур Камлия и еще двое граждан. Еще один человек, Аслан Акаба, был убит. Подозреваемые покинули место преступления на другой машине. Они в розыске, трое их пособников задержаны», – проинформировал Киут.

Он отметил, что один из братьев сумел перейти границу и был задержан уже в Адлере. Его передадут в Абхазию в ближайшее время.

В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с возможностью ношения и применения оружия гражданами Республики Абхазия, была отмечена необходимость совершенствования законодательства исходя из имеющейся практики.

Также был рассмотрен вопрос, связанный с инцидентом, имевшем место в первом ОМ УВД г. Сухума, видео которого было распространено в социальных сетях. «Данное видео ко мне поступило от моих сотрудников 13 июня. Отделу собственной безопасности МВД было поручено провести разбирательство, в ходе которого было выяснено, что это случилось в феврале этого года. Если бы мы раньше получили эти сведения, то приняли бы соответствующие меры», – сообщил министр.

По заключению ОСБ, основным участником инцидента был сотрудник милиции Кяхба, который отказался от дачи каких-либо объяснений.

«Мною было принято решение уволить его по статье. Ряд сотрудников уволились сами. По факту проводится проверка прокуратурой Сухума, ведутся следственные мероприятия», – сказал Киут.

Министр отметил, что подобное поведение в отношении граждан неприемлемо.

«Была такая ситуация в городе Гал, двое сотрудников были привлечены к ответственности, один из них сумел сбежать, но его на территории Грузии тоже поймали, так как родственники потерпевшего там тоже в органы заявили. Мы на многие вещи такого характера реагируем. Это вопиющий факт. Мы соответствующим образом отреагировали, реагируем на такое и будем и дальше реагировать. Это очень неприятный и неправильный факт», – сказал Киут.

Министр проинформировал депутатов, что к сотрудникам МВД, причастным к избиению задержанного гражданина, применены соответствующие меры наказания, по данному происшествию Прокуратурой проводятся следственные мероприятия.

Участники заседания обсудили специфику работы силовых органов, подчеркнув важность морально-нравственных качеств сотрудников милиции и необходимость повышения их квалификации.

Роберт Киут отметил, что его главной задачей является улучшение морального облика милиции.

«Нам нужен правильный облик милиционера», – сказал он.