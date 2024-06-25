В ПАРЛАМЕНТЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Сухум. 25 июня 2024. Абхазия-Информ. Состоялось расширенное заседание парламентского Комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям, на котором обсуждались вопросы, касающиеся законодательства в сфере туристической деятельности. В заседании приняли участие руководитель Администрации президента Абесалом Кварчия, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, помощник премьер-министра Дмитрий Шамба, представители Министерства туризма Республики Абхазия и профессионального сообщества туриндустрии Абхазии.

Представители туристического сообщества и экскурсоводов Абхазии выразили свое беспокойство, связанное с якобы готовящимися изменениями в законодательство Республики Абхазия в сфере туристической деятельности, которые будут давать возможность осуществления деятельности в качестве экскурсовода (гида) иностранному гражданину.

Выступая на заседании Кристина Озган рассказала об особенностях законодательства Республики Абхазия и Российской Федерации в сфере туризма. Она подчеркнула, что на данном этапе внесение изменений в действующее законодательство Республики Абхазия не рассматривается.

«Есть позиция российской стороны о том, что законодательство Республики Абхазия не отвечает нормам нашего союзничества, в части осуществления экономической деятельности», – сообщила Кристина Озган.

По ее словам, в самой России в 2016 году был принят закон, который разрешает заниматься экскурсионной деятельностью только гражданам Российской Федерации. С уточнением – если иное не предусмотрено международным договором.

В нашей стране были приняты поправки, которые регулируют данный вид деятельности только для граждан Абхазии и никого другого.

Кристина Озган отметила, что данный закон, что в России, что в Абхазии практически зеркальный за исключением одного важного обстоятельства.

В своей основе граждане Абхазии являются и гражданами России, напомнила вице-премьер.

Представитель туристического сообщества Абхазии Линда Ампар высказала свои предложения по осуществлению легальной экскурсионной деятельности на территории Республики Абхазия российскими экскурсоводами.

Депутаты выслушали стороны и предложения по улучшению работы экскурсоводов. В частности, внимание было уделено вопросам администрирования и контроля исполнения законодательства Министерством туризма.

Спикер Парламента Лаша Ашуба отметил необходимость повышения качества сервиса в туристической деятельности. Он подчеркнул, что этот рынок рабочих мест в первую очередь должен принадлежать гражданам Республики Абхазия.

«Для решения необходимых задач мы готовы к дальнейшей работе с исполнительной властью и профессиональным сообществом туриндустрии», – сказал он.

Участники заседания высказались, что все стороны в своей деятельности должны исходить из интересов граждан Республики Абхазия.

Работа в Парламенте по этому направлению будет продолжена и будет сделано все, что нужно для совершенствования законодательства в туристической сфере.