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Абхазия Информ

В РАЙОНЕ Ж\Д СТАНЦИИ «ДРАНДА» ВОССТАНАВЛИВАЮТ ПОВЫШЕННЫЙ ПУТЬ

Новости Вторник, 25 июня 2024 18:26
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В РАЙОНЕ Ж\Д СТАНЦИИ «ДРАНДА» ВОССТАНАВЛИВАЮТ ПОВЫШЕННЫЙ ПУТЬ

Сухум. 25 июня 2024. Абхазия-Информ. Специалисты РУП «АЖД» восстанавливают повышенный путь – сооружение, на котором производится разгрузка массовых сыпучих навалочных грузов из железнодорожного подвижного состава, в районе ж/д станции «Дранда».

Протяжённость нового пути – около 600 метров. Бригады укладывают на месте новый стрелочный перевод, подсоединяются к станционному пути, укладывают недостающий участок ж\д пути и ремонтируют существующий, сообщает пресс-служба АЖД.

Откосы повышенного пути будут укреплены бетоном, железнодорожники подготавливают площадку для места выгрузки и погрузки сыпучего материала, ведутся водоотводные работы, также на месте будет подъездной путь для транспорта, и площадка для хранения грузов.

Мероприятие позволит получать АЖД дополнительные доходы, а грузополучателям упростить логистику перевозки грузов.

Специалисты планируют завершить работы к концу месяца.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Вторник, 25 июня 2024 18:45

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