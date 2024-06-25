 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июнь 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПО ФАКТУ СТРЕЛЬБЫ НА ГРАНИЦЕ ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Новости Вторник, 25 июня 2024 18:23
Оцените материал
(0 голосов)
ПО ФАКТУ СТРЕЛЬБЫ НА ГРАНИЦЕ ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Сухум. 25 июня 2024. Абхазия-Информ. Прокуратурой Гагрского района возбуждено уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных пунктами «е», «ж» части 2 статьи 99, частью 3 статьи 29, пунктами «а», «е», «ж» части 2 статьи 99, пунктами «а», «г» части 2 статьи 106 и частью 2 статьи   217 Уголовного кодекса Республики Абхазия.

На стадии возбуждения уголовного дела установлено, что 23 июня 2024 года, примерно в 16 часов в селе Гячрыпш Гагрского района, по улице Сухумское шоссе, неустановленные следствием лица, имея умысел на совершение убийства двух и более лиц общеопасным способом, на автомашине марки «Cherry» белого цвета, за регистрационным знаком Н834ТХ 193 РУС подъехали к контрольно-пропускному пункту «Псоу», и, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, из имевшегося при себе огнестрельного оружия – автомата системы «Калашников», калибра 7,62 мм., с маркировочным обозначением «19745Б8105», произвели 27 выстрелов автоматной очередью, в результате чего Камлия Даур Асланович получил огнестрельное ранение в брюшную полость, находившиеся на линии стрельбы Акаба Аслан Русланович получил одно огнестрельное ранение в область грудной клетки слева, вследствие чего скончался на месте, Задикян Аида Артемовна получила огнестрельное ранение в области правого плеча, Цицибава Леван Зурабиевич получил огнестрельное ранение в области левой голени.

В результате стрельбы, трое граждан были доставлены в Гагрскую ЦРБ, где последним была оказана медицинская помощь.

24 июня 2024 года по данному уголовному делу задержаны подозреваемые Годжуа Б.Д., Годжуа Б.Д. и Чаговец К.А., в отношении иных соучастников преступления проводится комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий, направленных на их задержание.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Вторник, 25 июня 2024 18:26

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « МЕДУЧРЕЖДЕНИЯМ АБХАЗИИ ПЕРЕДАНЫ ИЗДЕЛИЯ МЕДНАЗНАЧЕНИЯ В РАЙОНЕ Ж\Д СТАНЦИИ «ДРАНДА» ВОССТАНАВЛИВАЮТ ПОВЫШЕННЫЙ ПУТЬ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.