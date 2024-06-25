ПО ФАКТУ СТРЕЛЬБЫ НА ГРАНИЦЕ ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

На стадии возбуждения уголовного дела установлено, что 23 июня 2024 года, примерно в 16 часов в селе Гячрыпш Гагрского района, по улице Сухумское шоссе, неустановленные следствием лица, имея умысел на совершение убийства двух и более лиц общеопасным способом, на автомашине марки «Cherry» белого цвета, за регистрационным знаком Н834ТХ 193 РУС подъехали к контрольно-пропускному пункту «Псоу», и, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, из имевшегося при себе огнестрельного оружия – автомата системы «Калашников», калибра 7,62 мм., с маркировочным обозначением «19745Б8105», произвели 27 выстрелов автоматной очередью, в результате чего Камлия Даур Асланович получил огнестрельное ранение в брюшную полость, находившиеся на линии стрельбы Акаба Аслан Русланович получил одно огнестрельное ранение в область грудной клетки слева, вследствие чего скончался на месте, Задикян Аида Артемовна получила огнестрельное ранение в области правого плеча, Цицибава Леван Зурабиевич получил огнестрельное ранение в области левой голени.

В результате стрельбы, трое граждан были доставлены в Гагрскую ЦРБ, где последним была оказана медицинская помощь.

24 июня 2024 года по данному уголовному делу задержаны подозреваемые Годжуа Б.Д., Годжуа Б.Д. и Чаговец К.А., в отношении иных соучастников преступления проводится комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий, направленных на их задержание.