МЕДУЧРЕЖДЕНИЯМ АБХАЗИИ ПЕРЕДАНЫ ИЗДЕЛИЯ МЕДНАЗНАЧЕНИЯ

Сухум. 25 июня 2024. Абхазия-Информ. От имени правительства Москвы Сухумский Дом Москвы передал медучреждениям Абхазии медицинские изделия индивидуального пользования на сумму более 600 тыс. рублей.

Представитель Дома Москвы» в Сухуме Мария Соя рассказала, что Центральная районная больница Ткуарчала, благотворительный фонд «Поддержка» и Республиканский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями обратились в Дом Москвы с просьбой оказать поддержку в приобретении различных медизделий.

«Эта программа реализуется в Абхазии уже много лет, фактически с момента открытия Дома Москвы. Раз в год мы передаем медизделия медицинским учреждениям Абхазии, которые своевременно подали заявки. Сегодня мы передали телескопические костыли, ходунки, противопролежневые матрасы, инвалидные коляски, измерители артериального давления и измерители концентрации глюкозы в крови, а также пульсометры и др. медицинские изделия», – сказала Соя.

Она поблагодарила правительство Москвы за оказанную своевременную поддержку медучреждениям Абхазии.

Со своей стороны, главврач Ткуарчалской районной больницы Лали Гаргулия подчеркнула острую необходимость в приобретении изделий.

«Огромная благодарность правительству России и всем причастным за вклад в здравоохранение нашего района. Все подаренные изделия очень хорошего качества. Для нас они были очень необходимы», – сказала она.

Помощь оказана Департаментом внешнеэкономических и международных связей города Москвы в рамках реализации программы правительства Москвы по поддержке соотечественников, проживающих за рубежом.