ЗАСЕДАНИЕ ПАРЛАМЕНТСКОГО КОМИТЕТА ПО ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКЕ

В рамках повестки дня заседания был рассмотрен проект закона Республики Абхазия «О внесении изменения в статью 273 Закона Республики Абхазия «О статусе депутата Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия». Он направлен на законодательное определение правовых основ и порядка выплаты пенсионного обеспечения депутатам Парламента первого созыва.

Сухум. 24 июня 2024. Абхазия-Информ. Состоялось заседание Комитета по государственно-правовой политике, в котором принял участие спикер Лаша Ашуба.

По итогам обсуждения комитет рекомендует на заседании сессии Парламента принять во втором чтении данный законопроект.

Затем были рассмотрены проект части четвертой Гражданского кодекса Республики Абхазия и проект Закона Республики Абхазия «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Республики Абхазия».

Целью проекта части четвертой Гражданского кодекса Республики Абхазия является восполнение пробелов в нормативно-правовом регулировании и совершенствование законодательства в сфере интеллектуальной собственности.

Члены Комитета рекомендуют на заседании сессии принять в третьем чтении данные законопроекты.