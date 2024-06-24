Сухум. 24 июня 2024. Абхазия-Информ. Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае 2024 года по приглашению Торгово-промышленной палаты Абхазии, посетила нашу республику в составе делегации, возглавляемой представителем ТПП в Германии, Вольфгангом Матцке. Ее статья, в которой она делится впечатлениями о поездке, 5 июня опубликована на веб-сайте NachDenkStiten https://www.nachdenkseiten.de/?p=116236. Предлагаем вашему вниманию перевод этой статьи, где, на наш взгляд, достаточно объективно рассказано о нашей стране.

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Вместительное такси быстро мчится по ровной дороге: езда по городу со скоростью 80 км/ч – не редкость. Пристегиваться? Водитель смеется. Так делают только иностранцы, местные жители с глубоким презрением относятся к ремню безопасности. Несмотря на уверенный стиль вождения, он, как и все его коллеги, внимательно осторожен, объезжая коров, свиней и собак, которые находятся на проезжей части или пересекают ее. Но все же – время от времени, на обочине дороги можно увидеть знаки в память о погибших в результате несчастного случая.

Благодаря предшествовавшей лекции об этом неизвестном для нас клочке Земли, в мае мне посчастливилось вместе с четырьмя джентльменами составить впечатление об этой стране. Поскольку это мой первый визит, мне, соответственно, все интересно.

Абхазия – маленькая страна, в которой мало жителей: с одной стороны, Черное море, с другой – Кавказ. Восточным соседом является Грузия, от которой абхазский народ отделился во время войны 1992-1993 годов. Жестокая война с большим количеством потерь с обеих сторон, однако, в процентном отношении абхазская сторона потерпела куда большие потери. Наверное, нет ни одной семьи, которая не потеряла бы в ходе войны хотя бы одного человека.

Это война с долгой предысторией. Оба народа живут совершенно по-разному. Только по приказу грузина Сталина некогда независимая Советская Республика Абхазия была присоединена к соседней Грузии. Но оба народа говорят – просто для примера – на совершенно разных языках. Там, как и везде в мире, принудительное подчинение другому образу жизни в конечном итоге только создает напряженность. И поэтому понятно, что после распада Советского Союза абхазы воспользовались благоприятным моментом, чтобы снова стать независимыми.

Отделение, хотя и допускаемое международным правом как вариант, не признается Грузией и ЕС (в отличие от Косово, где не в последнюю очередь США преследуют собственные геополитические интересы). Республика Абхазия признана некоторыми другими странами, среди которых Россия является важнейшим партнером и гарантом безопасности.

То, что Грузия не одобряет отделение Абхазии, понятно. С одной стороны, это всегда означает потерю власти, а с другой стороны, Абхазия обладает во многих отношениях гораздо более привлекательным выходом к Черному морю. Тем не менее, несмотря на все оговорки и политические расчеты, абхазский народ живет и действует автономно уже более тридцати лет, и настало время сделать более прочным мирное сосуществование на благо всем, тем более что в Абхазии также проживают грузино-абхазские семьи.

Обнадеживающим началом может считаться тот факт, что в настоящее время в Галском районе существует пограничный переход между обеими сторонами, так сказать, небольшое пограничное движение для близлежащих регионов.

Абхазские семьи часто бывают очень большими, и, в частности, этнически смешанные семьи имеют родственников по обе стороны границы. Мне говорили, что свадьбы с участием около 1000 гостей – не редкость. В целом, вследствие многочисленных войн, которые Кавказский регион пережил за свою историю, – Абхазия стала многонациональной страной с греками, армянами, евреями, русскими, эстонцами и немцами. Преобладающее вероисповедание – христианское, в частности, русское православное.

Абхазским традициям придается большое значение, будь то праздничная одежда или приготовление еды. Образ жизни, язык, культура и история составляют основу идентичности народа. В Абхазии это хорошо знают (не в последнюю очередь из-за многолетнего перевеса представителей других народов). Кстати, в отличие от Германии, где иммиграция и этническое смешение сопровождаются преднамеренными потерями в родном языке и культуре. (Я думаю о растущем количестве ненужных англицизмов или о преобладании американских культурных и спортивных мероприятий среди нашей медийной общественности. Даже типично немецкая серия передач «Bares für Rares» («Наличные за раритет») идет теперь под знаком Warner Bros.)

Это так, к слову…

На телевидении Абхазии (два канала) время от времени показывают российские фильмы, но мне кажется, что иностранное культурное влияние на местном уровне значительно ниже, чем в моих государственных СМИ дома. Мое впечатление, возможно, также основано на том факте, что российское телевидение там также смотрят, как обычное явление. Первый официальный язык – абхазский, очень сложный язык. Наряду с этим русский язык традиционно используется и признается в качестве основного языка общения. Платежным средством (с давних пор) является рубль.

Столица Сухум расположена прямо на берегу Черного моря и представляет собой очень оживленный и частично застроенный шикарными новостройками город среднего размера. Но, как и везде в стране, вы все равно увидите разрушенные войной дома. Грузины много раз бомбили транспортные узлы, в результате чего постоянно попадались разрушенные железнодорожные станции. Железнодорожной сети до сих пор нет. Все в стране улаживается с помощью автобусов, грузовиков и легковых автомобилей.

Сухум – это туристический центр с ухоженной набережной, многочисленными ресторанами и кафе. Здесь можно встретить модно одетых и очень дружелюбных людей. Например, однажды вечером я стояла перед абхазским театром и хотела попасть на представление, которое, очевидно, проходило в другом, русском театре. Когда я спросила об этом одного джентльмена, он сразу же предложил отвезти меня туда. Кстати, состоялся отличный театральный вечер, показывали «Софичку» абхазского писателя Фазиля Искандера.

В День освобождения от фашизма очень кстати наша небольшая туристическая группа посетила одну из дач Сталина (и его преемников). Вообще-то за вход обычно нужно немного заплатить, но любезная «госпожа входных билетов» сказала, что мы, немцы, можем посмотреть дачу бесплатно. И это вовсе не подразумевало иронии.

Днем я остановилась на Сухумской набережной, чтобы посмотреть, как там отмечают праздник. У мемориала почета возложены цветы и венки, есть также русская полевая кухня, но после полудня ее снова разбирают. Только в исключительных случаях можно было увидеть кого-то в форме, все выглядело в высшей степени цивилизованно и очень непринужденно.

На одной сцене шла эстрадная программа, которая транслировалась по абхазскому телевидению. С точки зрения содержания, участники постоянно ссылаются на Вторую мировую войну, а также на войну 1992-1993 годов. И стар, и млад смотрят это представление, многие расселись на траве. Нигде нет таблички «по газону не ходить». Часто встречались игровые площадки для детей (никаких надувных домиков!). Был прекрасный день, даже погода подстроилась. Никто не вел себя вызывающе и даже не был пьян.

К слову, о напитках: в Абхазии около 14 или 15 лет назад был построен пивоваренный завод совместно с немцами. Техника, хмель, рецептура и гигиенические стандарты – из Германии. Все шло хорошо до тех пор, пока антироссийские санкции не были введены и в отношении Абхазии. Конечно, из-за этого все стало намного сложнее.

Возвращаясь к пиву: Германия, член Евросоюза, даже ввела санкции на хмель! В краткосрочной перспективе это проблема. Но потом немного изменили рецептуру, и теперь хмель получают из России. Вот так это стало возможным.

Несмотря на такие действия ЕС, меня нигде не встретили недружелюбно, что, в общем-то, удивительно. Каким-то образом Запад все еще ассоциируется с чем-то хорошим и желанным, не в последнюю очередь из-за более высокого уровня жизни. Это принципиальное дружелюбие по отношению к нам вызывает еще большее удивление, поскольку многие сферы общественной жизни страдают от санкций и непризнания.

Руководители выдающейся хоровой капеллы Сухума и его камерного оркестра говорят, что ранее частые приглашения в Западную Европу – отпали, и концертные туры в наши дни стали невозможны. Никто не хочет портить отношения с Грузией, поэтому абхазов совсем не приглашают. И если кто-то по какому-либо поводу говорит об Абхазии как об отдельной республике, то тот или иной человек подвергается остракизму со стороны Грузии.

Но что меня беспокоит еще больше, так это социальное развитие в самой Грузии. Если Запад и США также будут продвигать там ценности и проевропейское, пронатовское развитие, то для Абхазии все может выглядеть пессимистично. Более того, непризнание, как, с другой стороны, и российская защита, могут стать причиной прямой конфронтации между НАТО и Россией. Я искренне надеюсь, что с этой прекрасной и дружелюбной страной этого не произойдет, как и для Грузии, я надеюсь, что она сможет противостоять нынешнему западному давлению.

В Абхазии безусловное стремление к самостоятельности и свободе сильно повлияло на мышление, чувства и действия людей; может быть, Грузия сможет воспользоваться этим стимулом для себя?

Мое впечатление об Абхазии: это страна, с которой обязательно стоит познакомиться. Она может похвастаться богатой историей, общительными людьми, вкусной едой, отличным вином (обширное виноградарство) и прекрасной природой (пальмы, но и, в то же время, обширные смешанные леса), имеет прекрасные, запоминающиеся площади и сооружения, обладает высоким культурным потенциалом. Я чувствовала себя желанным гостем в этой черноморской стране, и я уверена, что снова ее посещу.

Кстати, 6 июля столица отмечает свой 2508-й день рождения! По сравнению с ней, все немецкие города еще настоящие «юнцы»…

Беттина ШМИДТ

(Перевод с немецкого языка на русский язык)