ВЫЯВЛЕНА ОЧЕРЕДНАЯ СЕТЬ ПОСТАВКИ НАРКОТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА В АБХАЗИЮ

Сухум. 24 июня 2024. Абхазия-Информ. Убийственное зелье для потребителей и еще не вовлеченных в состояние наркозависимости людей, оно же – источник миллионной прибыли на наркоторговцев.

Очередную сеть поставки наркотического средства в Абхазию выявили сотрудники УКОН МВД. На этот раз сотрудниками наркоконтроля задержан непосредственно организатор канала, задержан с поличным при сбыте оптовых партий наркотика в лесном массиве у реки Гумиста. Более полутора тысяч свертков предназначались для последующего распространения путем так называемых закладок.

В экспертно-криминалистическом центре МВД уже готовы результаты исследования изъятого вещества – это сильнодействующее наркотическое средство мефедрон, масса которого составила более восьми с половиной килограммов.

В отношении задержанного, гражданина РФ, жителя г. Санкт-Петербург, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Подробности о проводимых оперативно-розыскных и следственных мероприятиях в итоговом выпуске сводки МВД.