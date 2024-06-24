АДМИНИСТРАЦИЯ СУХУМА ОБРАЩАЕТСЯ К ГОСУЧРЕЖДЕНИЯМ И ЖИТЕЛЯМ СТОЛИЦЫ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В АКЦИИ «ЧИСТЫЙ ГОРОД»

Сухум. 24 июня 2024. Абхазия-Информ. 28 июня в Сухуме пройдет общегородская акция «Чистый город». Распоряжение об этом в начале июня подписал глава Администрации Беслан Эшба. Создан городской штаб по организации работ и проведению акции. Начальникам муниципальных учреждений Администрации города поручено привлечь население к участию в акции, а также рекомендовать владельцам частной собственности провести санитарную уборку закрепленных территорий.

Департаменту экономики и транспорта поручено рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности, индивидуальным предпринимателям организовать и провести работы по уборке и благоустройству на закрепленных территориях.

Администрация города Сухум обращается к государственным учреждениям и организациям, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и жителям принять участие в акции.

Департамент ЖКХ выступит ответственными за организацию и обеспечение участников акции мешками для сбора мусора, инвентарём, перчатками, транспортом для вывоза и размещения ТБО на полигоне.

Об этом сообщает сайт столицы.