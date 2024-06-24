ПРЕЗИДЕНТ ВЫРАЗИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ В СВЯЗИ С ТРАГЕДИЕЙ В ДАГЕСТАНЕ

Сухум. 24 июня 2024. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания выразил соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с трагедией в Дагестане. В тексте соболезнования говорится:

«Уважаемый Владимир Владимирович! От имени народа Республики Абхазия и от себя лично выражаю Вам и всему российскому народу искренние соболезнования в связи с террористическими актами в Дербенте и Махачкале, приведшими к жертвам среди священнослужителей и представителей правоохранительных органов.

Республика Абхазия решительно осуждает любые формы терроризма и выражает слова поддержки жителям Республики Дагестан.

Желаю стойкости родным и близким погибших, скорейшего восстановления пострадавшим».