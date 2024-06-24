ПРЕЗИДЕНТ ВЫРАЗИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ В СВЯЗИ С ТРАГЕДИЕЙ В ДАГЕСТАНЕ
Сухум. 24 июня 2024. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания выразил соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с трагедией в Дагестане. В тексте соболезнования говорится:
«Уважаемый Владимир Владимирович! От имени народа Республики Абхазия и от себя лично выражаю Вам и всему российскому народу искренние соболезнования в связи с террористическими актами в Дербенте и Махачкале, приведшими к жертвам среди священнослужителей и представителей правоохранительных органов.
Республика Абхазия решительно осуждает любые формы терроризма и выражает слова поддержки жителям Республики Дагестан.
Желаю стойкости родным и близким погибших, скорейшего восстановления пострадавшим».
Последнее от Super User
- УСТАНОВЛЕНЫ ВСЕ УЧАСТНИКИ ПЕРЕСТРЕЛКИ НА КПП «ПСОУ»
- ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ РОССИЙСКОМУ ТУРИСТУ О НОВЫХ ПРАВИЛАХ ВЪЕЗДА И ПРЕБЫВАНИЯ В АБХАЗИИ
- СИТУАЦИЯ В АБХАЗИИ – ГРАНИЦА РАБОТАЕТ ШТАТНО
- ВСТРЕЧА МИНИСТРА СПОРТА РОССИИ МИХАИЛА ДЕГТЯРЕВА И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСКОМИТЕТА ТАРАЩА ХАГБА
- «АБХАЗЫ ПРИЕХАЛИ!»: КАК НА САХАЛИНЕ ВСТРЕЧАЛИ РУСДРАМ