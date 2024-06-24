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Абхазия Информ

УСТАНОВЛЕНЫ ВСЕ УЧАСТНИКИ ПЕРЕСТРЕЛКИ НА КПП «ПСОУ»

Новости Понедельник, 24 июня 2024 12:26
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УСТАНОВЛЕНЫ ВСЕ УЧАСТНИКИ ПЕРЕСТРЕЛКИ НА КПП «ПСОУ»

Сухум. 24 июня 2024. Абхазия-Информ. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие преступления, имевшее место 23 июня у автомобильного въезда на территорию ТП КПП «Псоу», сотрудниками уголовного розыска МВД Абхазии установлены все участники перестрелки – 7 человек.

Задержаны трое граждан. Также было установлено место нахождения еще одного подозреваемого за пределами Республики Абхазия, который задержан и в установленном порядке будет передан абхазской стороне.

Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Понедельник, 24 июня 2024 12:28

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