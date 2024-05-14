ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ПОДОЗРЕНИЮ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЗМЕНЕ В ПОЛЬЗУ ГРУЗИИ

Сухум. 14 мая 2024. Абхазия-Информ. 24 апреля в городе Гагра задержан гражданин Абхазии и Грузии Каха Шотович Мурадов, подозреваемый в государственной измене в пользу Грузии. При обыске по месту жительства Мурадова были обнаружены и изъяты технические средства, указывающие на его причастность к шпионской деятельности в пользу спецслужб Грузии. Мурадов пытался вовлечь жителей Абхазии в негласную работу в интересах восстановления территориальной целостности Грузии. На вопрос, где Мурадов прячет свой грузинский паспорт, он ответил, что у родственников в Грузии, но их фамилии не назвал.

Сотрудники СГБ установили, что Мурадов осуществлял сбор и передачу информации вражеским спецслужбам в ущерб безопасности Республики Абхазия. Он также поддерживал контакты с экс-командирами так называемого гагрского батальона Госсовета Грузии, членами радикальной националистической группировки «Мхедриони», а также наёмниками грузинского легиона, участвующего в боевых действиях на стороне ВСУ.

Каха Мурадов родился в 1977 году в Абхазии. С 1994 года до 1999 года работал в МВД Грузии. В 1999 году спецслужбы Грузии направили его с заданием в Абхазию.

Со спецслужбами Грузии его познакомил Муртаз Челидзе – бывший командир гагрского батальона.

«Он меня познакомил с сотрудником СГБ Грузии Инвером Перхелиани. В дальнейшем Инвер познакомил меня с сотрудником Кахой Сабанадзе», – сказал при допросе Мурадов.

Мурадову было дано задание следить за поездами, въезжающими в Абхазию со стороны России, есть ли там бронетехника или какая-то другая военная техника. «Я должен был сфотографировать, подсчитать и по указанному телефонному номеру передать сообщение», – сказал задержанный.

Мурадова планировалось использовать для внедрения в государственные учреждения и военные объекты для добывания информации о военно-тактическом потенциале Вооружённых сил Абхазии.

«В 2017 году я поехал на лечение в Тбилиси. У меня была какая-то часть суммы, необходимой на операцию. Мне не хватало 7000 лари, которые оплатили сотрудники Госбезопасности Грузии. После выпуска из больницы я пошёл к Муртазу Челидзе домой. Он пригласил и Лашу Какубава, также являющегося сотрудником ГБ Грузии. Лаша сказал мне, чтобы никто не знал о моем знакомстве с ними и заданиях. Он попросил меня сфотографировать два дома в Гагре. Затем, когда я приехал в Абхазию, он по телефону попросил сфотографировать еще два дома. Я сфотографировал дома, снял видео и послал Лаше», – сказал Мурадов. Сфотографированные им дома до 1992 года принадлежали грузинам.

В следующий раз Мурадов выехал в Грузию 17 мая в 2023 году по просьбе Лаши Какубава.

«Лаша познакомил меня со своим дядей Борисом Какубава – депутатом парламента Грузии. Во время войны 1992-1993 гг. Борис Какубава создал гагрский батальон. Как он мне сказал, он был несколько раз ранен, он является сторонником мирного урегулирования вопроса и воссоединение Абхазии с Грузией. Перед выездом в Абхазию Борис Какубава дал мне бумагу, в которой было три пункта: правительство Абхазии должно аннулировать гражданство Абхазии, полученное после 1993 года; этнические грузины, которые уехали до 1993 года, все должны вернуться в свои дома. Он сказал мне найти людей на территории Абхазии, которые лояльно относятся к воссоединению Абхазии и Грузии, вхождению Абхазии в состав Грузии. На это будет выделен миллион лари. Допустим, это человек, у которого бытовая проблема или какая-то другая. Я должен был изучить этот вопрос и помочь ему финансово», – сказал Мурадов при допросе.

Анализ поступающей информации свидетельствует об активной разведдеятельности представителей СГБ Грузии среди выходцев из Абхазии. Установлено, что имевший место прямой подход к Мурадову представителей гагрского батальона был обусловлен зависимостью гражданина Абхазии от сложившихся обстоятельств. Вместе с тем вербовочная деятельность спецслужб Грузии в отношении жителей Абхазии не ограничивается постановкой прямых задач, а зачастую сопровождается попытками использовать их втемную.

9 мая 2024 года следственный отдел СГБ РА возбудил уголовное дело в отношении Мурадова. Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудники СГБ проводят комплекс следственных действий по документированию всех фактов и эпизодов государственной измены.