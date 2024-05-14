КРАЖА В ГАГРСКОМ РАЙОНЕ

Сухум. 14 мая 2024. Абхазия-Информ. Сотрудниками УВД по Гагрскому району раскрыто преступление имущественного характера, совершенное на территории строящейся гостиницы «Изумруд», расположенной в г. Гагра, ул. Абазгаа, откуда были похищены электроинструменты и прочий инвентарь.

Принятыми оперативно-розыскными мерами установлен подозреваемый и впоследствии задержан Шамба Эрик Рудольфович, 2000 г.р., проживающий в п. Бзыпта.

В ходе обследования жилища и прилегающей территории в лесном массиве, за домовладением по месту проживания задержанного, сотрудниками уголовного розыска УВД по Гагрскому району похищенное имущество было обнаружено и изъято.

Заявление о краже электроинструментов со строящегося туристического объекта поступило в дежурную часть районного управления внутренних дел от руководителя предприятия, при этом сумма ущерба составляла 677 250 рублей.

По данному факту в соответствии с п. «б» ч. 4 ст. 155 УК РА следственным отделом Гагрского УВД возбуждено уголовное дело, по которому проводится расследование, гражданин Шамба заключен под стражу. Приняты меры по задержанию второго соучастника преступления.

Об этом сообщает сайт МВД.