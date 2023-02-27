 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Февраль 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

СБОРНАЯ АБХАЗИИ ПО ТХЭКВОНДО ЗАНЯЛА ПЕРВОЕ ОБЩЕКОМАНДНОЕ МЕСТО НА ТУРНИРЕ В СОЧИ

Новости Понедельник, 27 февраля 2023 18:16
Оцените материал
(0 голосов)
СБОРНАЯ АБХАЗИИ ПО ТХЭКВОНДО ЗАНЯЛА ПЕРВОЕ ОБЩЕКОМАНДНОЕ МЕСТО НА ТУРНИРЕ В СОЧИ

Сухум. 27 февраля 2023г. Абхазия-Информ. В Сочи прошел турнир по тхэквондо (ИТФ), посвященный Дню защитника Отечества и столетию образования ОГО «ВФСО Динамо». В турнире приняли участие 150 спортсменов из регионов России и Республики Абхазия. Абхазию представляли 47 спортсменов, которые завоевали 42 медали различного достоинства.

Первые места заняли: Аурика Кузнецова, Амир Сабуа, Энвер Отырба, Руслана Гусак, Данила Минасян, Роман Мелетян, Даниил Барциц, Аркадий Саркисян, Алан Габлия, Саид Дочия, Эраст Габлия, Баграт Кокоскерия, Гурген Терзян, Даниил Сарян, Арсен Челикян, Руслан Трапизонян, Дамир Ванаба, Даниэл Манукян, Альберт Бабаян, Камилла Папазян, Рамина Атумян, Сергей и Григорий Барциц, Роланд Абрамян и Наира Экзузян.

Серебряными призерами турнира стали: Давид Кочконян, Дамей Нодия, Тигран Аведян, Осман Лейба, Еснат Бганба, Ашот и Карен Терзиян, Наира Эксузян, Грант Матевосян.  

Третьи места заняли: Никита Кохан, Джемал Мусахонов, Борис Мхонджия, Леон Юнусба, Адей Тхагушев, Арман Текнеджян, Давид Каракеян и Юсуф Ярахмедов.

Тренируют спортсменов Тимур Барциц, Инал Ажиба, Нугзар Торчинава, Эдуард Арзуманян, Саида Гунба и Ахра Еник.

Тренеры выражают благодарность президенту Федерации тхэквондо Абхазии Отару Гогуа.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Понедельник, 27 февраля 2023 18:19

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ДАНИИЛ ПИЛИЯ – ПОБЕДИТЕЛЬ ТУРНИРА ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ В ЧЕРКЕССКЕ 14 МЕДАЛЕЙ У АБХАЗСКИХ БОРЦОВ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.