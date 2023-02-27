СБОРНАЯ АБХАЗИИ ПО ТХЭКВОНДО ЗАНЯЛА ПЕРВОЕ ОБЩЕКОМАНДНОЕ МЕСТО НА ТУРНИРЕ В СОЧИ

Сухум. 27 февраля 2023г. Абхазия-Информ. В Сочи прошел турнир по тхэквондо (ИТФ), посвященный Дню защитника Отечества и столетию образования ОГО «ВФСО Динамо». В турнире приняли участие 150 спортсменов из регионов России и Республики Абхазия. Абхазию представляли 47 спортсменов, которые завоевали 42 медали различного достоинства.

