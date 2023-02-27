СБОРНАЯ АБХАЗИИ ПО ТХЭКВОНДО ЗАНЯЛА ПЕРВОЕ ОБЩЕКОМАНДНОЕ МЕСТО НА ТУРНИРЕ В СОЧИ
Сухум. 27 февраля 2023г. Абхазия-Информ. В Сочи прошел турнир по тхэквондо (ИТФ), посвященный Дню защитника Отечества и столетию образования ОГО «ВФСО Динамо». В турнире приняли участие 150 спортсменов из регионов России и Республики Абхазия. Абхазию представляли 47 спортсменов, которые завоевали 42 медали различного достоинства.
Первые места заняли: Аурика Кузнецова, Амир Сабуа, Энвер Отырба, Руслана Гусак, Данила Минасян, Роман Мелетян, Даниил Барциц, Аркадий Саркисян, Алан Габлия, Саид Дочия, Эраст Габлия, Баграт Кокоскерия, Гурген Терзян, Даниил Сарян, Арсен Челикян, Руслан Трапизонян, Дамир Ванаба, Даниэл Манукян, Альберт Бабаян, Камилла Папазян, Рамина Атумян, Сергей и Григорий Барциц, Роланд Абрамян и Наира Экзузян.
Серебряными призерами турнира стали: Давид Кочконян, Дамей Нодия, Тигран Аведян, Осман Лейба, Еснат Бганба, Ашот и Карен Терзиян, Наира Эксузян, Грант Матевосян.
Третьи места заняли: Никита Кохан, Джемал Мусахонов, Борис Мхонджия, Леон Юнусба, Адей Тхагушев, Арман Текнеджян, Давид Каракеян и Юсуф Ярахмедов.
Тренируют спортсменов Тимур Барциц, Инал Ажиба, Нугзар Торчинава, Эдуард Арзуманян, Саида Гунба и Ахра Еник.
Тренеры выражают благодарность президенту Федерации тхэквондо Абхазии Отару Гогуа.