14 МЕДАЛЕЙ У АБХАЗСКИХ БОРЦОВ

Сухум. 27 февраля 2023. Абхазия-Информ . Абхазские спортсмены приняли участие в межрегиональном турнире по вольной борьбе «Воля к победе», который прошел в Черкесске. Спортсмены секции вольной борьбы Управления по делам молодежи и спорта Администрации г. Сухум заняли одно первое и одно второе места.

