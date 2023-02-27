14 МЕДАЛЕЙ У АБХАЗСКИХ БОРЦОВ
Новости Понедельник, 27 февраля 2023 18:20
Сухум. 27 февраля 2023. Абхазия-Информ. Абхазские спортсмены приняли участие в межрегиональном турнире по вольной борьбе «Воля к победе», который прошел в Черкесске. Спортсмены секции вольной борьбы Управления по делам молодежи и спорта Администрации г. Сухум заняли одно первое и одно второе места.
Абаз Фет-оглы стал первым в весовой категории 29 кг, Леонид Аристава – серебряный призер в весовой категории 68 кг.
Тренируют спортсменов Игорь Берая и Мераб Хашба.
Спортсмен из Ткуарчала, воспитанник Мурмана Харчилава Вахтанг Акаба стал победителем турнира в весовой категории 71 кг.
Воспитанники детско-юношеской спортивной школы города Гудаута имени Михаила Чачба завоевали по одной золотой, серебряной и бронзовой медали. Даниил Пилия стал победителем турнира в весовой категории до 57 кг, Алан Герзмава – серебряным призером в весовой категории до 55 кг, а Азамат Лазба – третий в весовой категории до 57 кг.
Спортсмены являются воспитанниками тренеров Адама Цвейба, Даута Лазба и Инала Гумба.
Воспитанники тренеров Астамура Аристава, Анри Кетия и Левона Яйляна завоевали восемь медалей различного достоинства.
Мурат Пкин занял первое песто в весовой категории 42 кг, Руслан Яйлян стал первым в весовой категории 33 кг.
Серебряными призерами стали: Самир Агрба (в/к-23 кг), Осман Дбар (в/к-25 кг) и Рамин Аристава (в/к-28 кг).
Третьи места заняли: Леван Ажиба (в/к-100 кг), Расул Аристава (в/к-25 кг) и Богдан Дзидзария (в/к-41 кг).
Все спортсмены также являются воспитанниками клуба «Абаза».
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