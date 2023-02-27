ВОСПИТАННИКИ СЕКЦИИ КАРАТЭ КЁКУСИНКАЙ ЧЕМПИОНЫ И ПРИЗЕРЫ «КУБКА САМУРАЯ».

Сухум. 27 февраля 2023. Абхазия-Информ. В г. Геленджике прошёл спортивный фестиваль по каратэ кёкусинкай ( кумитэ ) «Кубок Самурая». В соревнованиях приняли участие до 110-ти человек в возрасте от 6 до 15 лет из Армавира, Геленджика, Ростова-на-Дону, Республики Крым, Республики Абхазия и ст. Брюховецкая. Нашу республику представляли семь бойцов Сухумского отделения федерации каратэ Кёкусинкай. Бои прошли по круговой системе.