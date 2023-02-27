ВОСПИТАННИКИ СЕКЦИИ КАРАТЭ КЁКУСИНКАЙ ЧЕМПИОНЫ И ПРИЗЕРЫ «КУБКА САМУРАЯ».
Сухум. 27 февраля 2023. Абхазия-Информ. В г. Геленджике прошёл спортивный фестиваль по каратэ кёкусинкай ( кумитэ ) «Кубок Самурая». В соревнованиях приняли участие до 110-ти человек в возрасте от 6 до 15 лет из Армавира, Геленджика, Ростова-на-Дону, Республики Крым, Республики Абхазия и ст. Брюховецкая. Нашу республику представляли семь бойцов Сухумского отделения федерации каратэ Кёкусинкай. Бои прошли по круговой системе.
По итогам соревнований:
1-место Самед Бабаев (г Сухум);
1-место Баграт Кутарба(г Сухум);
1-место Роман Роор (г Сухум);
1-место Нестор Адлейба (г Сухум);
2-место Мисаил Кирия (г.Сухум)
2-место Айнар Шония (г.Сухум)
2-место Анастасия Романова (г.Сухум)
Тренируются спортсмены под руководством Заслуженного тренера Абхазии по каратэ Кёкусинкай, президента ФКА Виталия Читанава.
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