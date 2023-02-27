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Абхазия Информ

ВОСПИТАННИКИ СЕКЦИИ КАРАТЭ КЁКУСИНКАЙ ЧЕМПИОНЫ И ПРИЗЕРЫ «КУБКА САМУРАЯ».

Новости Понедельник, 27 февраля 2023 18:25
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ВОСПИТАННИКИ СЕКЦИИ КАРАТЭ КЁКУСИНКАЙ ЧЕМПИОНЫ И ПРИЗЕРЫ «КУБКА САМУРАЯ».

Сухум. 27 февраля 2023. Абхазия-Информ. В г. Геленджике прошёл спортивный фестиваль по каратэ кёкусинкай ( кумитэ ) «Кубок Самурая». В соревнованиях приняли участие до 110-ти человек в возрасте от 6 до 15 лет из Армавира, Геленджика, Ростова-на-Дону, Республики Крым, Республики Абхазия и ст. Брюховецкая. Нашу республику представляли семь бойцов Сухумского отделения федерации каратэ Кёкусинкай. Бои прошли по круговой системе.

По итогам соревнований:

1-место Самед Бабаев (г Сухум);

1-место Баграт Кутарба(г Сухум);

1-место Роман Роор (г Сухум);

1-место Нестор Адлейба (г Сухум);

2-место Мисаил Кирия (г.Сухум)

2-место Айнар Шония (г.Сухум)

2-место Анастасия Романова (г.Сухум)

Тренируются спортсмены под руководством Заслуженного тренера Абхазии по каратэ Кёкусинкай, президента ФКА Виталия Читанава.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Понедельник, 27 февраля 2023 18:43

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