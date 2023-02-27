В АБХАЗИЮ ПРИЕХАЛИ СПЕЦИАЛИСТЫ ИЗ ДЕТСКОГО НЕЙРОРЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА «ИМПУЛЬС»

Сухум. 27 февраля 2023. Абхазия-Информ. По приглашению КБФ «Ашана» в рамках медицинского проекта «Здоровое поколение» в Абхазию вновь приехали специалисты многопрофильного уровня из Детского нейрореабилитационного Центра «Импульс» с целью обследования детей с органическими нарушениями ЦНС.

Детский нейрореабилитационный центр «Импульс» является местом, где с самого основания и уже на протяжении пяти лет применяется мультидисциплинарный подход к лечению и реабилитации. Опытные высококвалифицированные специалисты помогают при неврологических нарушениях и задержках в развитии. Все проходит с применением самых эффективных методик и практик, и современного оборудования.

В этот раз с однодневным рабочим визитом Абхазию посетили: Авласик Наталья Николаевна – невролог; Алдошина Ирина Евгеньевна – ведущий специалист, клинический психолог, нейропсихолог; Бойко Светлана Владимировна – ведущий специалист, клинический психолог, нейропсихолог; Кирпичников Алексей Игоревич – клинический психолог, нейропсихолог; Корховая Римма Менировна – логопед-дефектолог; Коробицына Наталья Ильинична – дефектолог , олигофренопедагог; Щербаков Артур Владимирович – специалист АФК; Карпова Дарья Алексеевна – клинический психолог, нейропсихолог; Долженко Никифор Николаевич – клинический психолог, нейропсихолог.

Прием в Абхазии проводился в благотворительном фонде «Асаркиал» в трех кабинетах, где с десятью детьми работали профессиональные специалисты центра «Импульс».

Все расходы, связанные с проведением медицинской акции, были оплачены благотворительным Фондом «Ашана».

Фонд и в будущем планирует организовывать приезд ведущих медицинских специалистов России и Армении для диагностирования и консультирования маленьких пациентов Абхазии в рамках медицинского проекта «Здоровое поколение».