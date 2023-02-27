МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ОБ ОПАСНОСТИ ПРИРОДНЫХ ПОЖАРОВ
Новости Понедельник, 27 февраля 2023 18:43
Сухум. 27 февраля 2023. Абхазия-Информ. C приближением весны и с установлением теплой, сухой погоды возрастает опасность природных пожаров. Основной их причиной является самовольный пал травы и подлеска.
Накануне подобный природный пожар был зафиксирован в районе села Акуаскиа, Очамчырского района. Горела территория площадью 9 га.
Оперативными действия сотрудников ПСЧ Очамчыра пламя было ликвидировано.
МЧС предупреждает об опасности самовольного пала сухостоя, чреватого непредсказуемыми последствиями.
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