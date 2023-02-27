ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ПОЗДРАВИЛ РАБОТНИКОВ СМИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

В поздравительном адресе коллективам редакций, блогерам и независимым авторам президент отметил важность работы СМИ.

«Журналистская деятельность играет важнейшую роль в формировании демократического общества. Ваш труд сложен, ответственен и очень значим. Вы доносите информацию, формируете общественное мнение, влияете на политические и общественные процессы в стране.

Благодаря вам наш народ узнает о событиях в стране и мире. Эффективное взаимодействие органов государственной власти со СМИ является основой информационной политики, так как наша с вами задача едина – сплочение общества, рост духовности, патриотизма и формирование современного информационного пространства. Ваша деятельность всегда будет важна для общества и государства в целом», – говорится в тексте поздравления.

В соответствии с законом «О праздничных и памятных днях в Республике Абхазия», 27 февраля является праздничным рабочим днем работников СМИ Абхазии. В этот день в 1919 году вышла в свет первая абхазская газета «Апсны», редактором которой был основоположник абхазской литературы Дмитрий Гулиа.

Об этом сообщает сайт главы государства.