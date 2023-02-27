АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПОЗДРАВИЛ ЖУРНАЛИСТОВ РЕСПУБЛИКИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

Учреждение Дня работника средств массовой информации олицетворяет признание вашего особого вклада в защиту законных интересов и прав народа, в его стремление к строительству независимого, правового, демократического государства.



Будни журналистов – это кропотливый труд, помноженный на творческий талант. Вы освещаете важные события, поднимаете острые вопросы, оказываете влияние на общественно-политические процессы в стране. Именно это определяет степень профессиональной ответственности, потому что ваша аудитория ждет от вас объективную и проверенную информацию.



Общество высоко ценит роль работников абхазских средств массовой информации в поддерже национально-освободительного движения, бесстрашие, проявленное журналистами в Отечественной войне народа Абхазии.



Искренне желаю вам новых достижений в высоком служении профессии и благополучия».