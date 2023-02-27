АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПОЗДРАВИЛ ЖУРНАЛИСТОВ РЕСПУБЛИКИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ
Сухум. 27 февраля 2023. Абхазия-Информ. Глава правительства Абхазии Александр Анкваб поздравил журналистов республики с профессиональным праздником. В тексте поздравления говорится:
«Уважаемые работники средств массовой информации Республики Абхазия, поздравляю вас с профессиональным праздником!
Учреждение Дня работника средств массовой информации олицетворяет признание вашего особого вклада в защиту законных интересов и прав народа, в его стремление к строительству независимого, правового, демократического государства.
Будни журналистов – это кропотливый труд, помноженный на творческий талант. Вы освещаете важные события, поднимаете острые вопросы, оказываете влияние на общественно-политические процессы в стране. Именно это определяет степень профессиональной ответственности, потому что ваша аудитория ждет от вас объективную и проверенную информацию.
Общество высоко ценит роль работников абхазских средств массовой информации в поддерже национально-освободительного движения, бесстрашие, проявленное журналистами в Отечественной войне народа Абхазии.
Искренне желаю вам новых достижений в высоком служении профессии и благополучия».
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