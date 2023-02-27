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Абхазия Информ

В ДОМЕ МОСКВЫ ПРОШЛА ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА СОЧИНЕНИЙ

Новости Понедельник, 27 февраля 2023 19:12
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В ДОМЕ МОСКВЫ ПРОШЛА ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА СОЧИНЕНИЙ

Сухум. 27 февраля 2023. Абхазия-Информ. Торжественная церемония награждения дипломами победителей республиканского конкурса сочинений на тему «Язык есть исповедь народа, его душа и быт родной» прошла в понедельник в Московском культурно-деловом центре «Дом Москвы» в Сухуме.

Мероприятие было организовано представительством Россотрудничества в Абхазии при поддержке Министерства просвещения Абхазии и приурочено к Международному Дню родного языка.

Конкурс стартовал 23 января. Учащиеся 8-11 классов общеобразовательных школ Абхазии должны были написать сочинение или эссе о родном языке. 
Все победители и призеры конкурса рекомендуют для участия в культурно-образовательной поездке «Здравствуй, Россия!».

После награждения состоялся круглый стол, где обсуждалась роль и значение русского языка для межнационального общения с помощью диалога культур.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Понедельник, 27 февраля 2023 19:13

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