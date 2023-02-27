В ДОМЕ МОСКВЫ ПРОШЛА ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА СОЧИНЕНИЙ

Сухум. 27 февраля 2023. Абхазия-Информ. Торжественная церемония награждения дипломами победителей республиканского конкурса сочинений на тему «Язык есть исповедь народа, его душа и быт родной» прошла в понедельник в Московском культурно-деловом центре «Дом Москвы» в Сухуме.

Мероприятие было организовано представительством Россотрудничества в Абхазии при поддержке Министерства просвещения Абхазии и приурочено к Международному Дню родного языка.

Конкурс стартовал 23 января. Учащиеся 8-11 классов общеобразовательных школ Абхазии должны были написать сочинение или эссе о родном языке.

Все победители и призеры конкурса рекомендуют для участия в культурно-образовательной поездке «Здравствуй, Россия!».

После награждения состоялся круглый стол, где обсуждалась роль и значение русского языка для межнационального общения с помощью диалога культур.