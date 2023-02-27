В ГОСФИЛАРМОНИИ СОСТОИТСЯ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ОРКЕСТРОВ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Сухум. 27 февраля 2023. Абхазия-Информ . 2 марта в Абхазской государственной филармонии им. Раждена Гумба пройдет XII Республиканский фестиваль оркестров народных инструментов «Апхьарца». В нем примут участие оркестры сельских, городских, районных и республиканских учреждений культуры и образования, других ведомств, в составе которых представлены старинные национальные музыкальные инструменты. Каждый коллектив исполнит до трех номеров.

Гостем программы станет народный инструментальный ансамбль адыгской музыки «НАСЫП» из г. Сочи, художественный руководитель – Руслан Хейшхо.

В программу фестиваля включены обработки, аранжировки народной музыки для разных составов оркестров или ансамбля народных инструментов, оригинальные произведения малых форм, произведения для солистов в сопровождении оркестра или ансамбля.

Участникам фестиваля будут вручены соответствующие дипломы и памятные призы. Особо отличившиеся местные коллективы получат приоритетное право представлять республику на международных конкурсах и фестивалях.

Учредитель фестиваля – Республиканский центр народного творчества Абхазии им. И. Е. Кортуа, автор проекта и организатор – директор РЦНТ, заслуженный работник культуры РА Нури Кварчия.

Цели и задачи фестиваля:

– содействие дальнейшему изучению, сохранению и преумножению традиций исполнительства на национальных инструментах;

– популяризация национальных народных инструментов и формирование позитивного имиджа исполнительства на народных инструментах;

– выявление и поддержание талантливых исполнителей;

– привлечение внимания государственных организаций и учреждений культуры, искусства и образования, СМИ и широкой общественности к проблемам сохранения и развития абхазской народной традиционной музыкальной культуры.

Начало гала-концерта фестиваля в 18:00.