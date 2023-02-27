НОВОБРАНЦЫ ГСО ПРИНЯЛИ ПРИСЯГУ

Сухум. 27 февраля 2023. Абхазия-Информ . Состоялась торжественная церемония приведения к военной присяге и вручения стрелкового оружия новобранцам Государственной службы охраны Абхазии. Новобранцы с оружием в руках перед Государственным флагом Республики Абхазия и боевым знаменем ГСО РА в присутствии командиров и начальников, родных и близких принесли торжественную клятву на верность Родине.

Как рассказал командир отдельной роты службы Госохраны Рашид Таркил, перед тем как дать присягу, новобранцы два месяца проходили курс молодого бойца.

«В ежедневном режиме, без сна и отдыха, они изучали боевой устав, выполняли отдельные поручения, повышали уровень физической подготовки. После принятия военной присяги служащие будут нести службу дальше на вверенных нам для охраны государственных объектах. Мы довольны составом, молодые бойцы хорошо осваивают знания, которые им передают офицеры», – отметил Таркил.

Церемония завершилась торжественным маршем личного состава.