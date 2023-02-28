КОНФЕРЕНЦИЯ, ПРИУРОЧЕННАЯ К ГОДОВЩИНЕ НАЧАЛА СВО РОССИИ НА УКРАИНЕ

Сухум. 28 февраля 2023. Абхазия-Информ . В Доме Москвы в Сухуме прошла конференция, приуроченная к годовщине начала Специальной военной операции России на Украине.

Об истинной сути происходящих событий, глобальной трансформации современного мироустройства говорили в своих выступлениях чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Абхазия Михаил Шургалин, секретарь Совета безопасности Сергей Шамба и министр по ЧС Лев Квициния.