КОНФЕРЕНЦИЯ, ПРИУРОЧЕННАЯ К ГОДОВЩИНЕ НАЧАЛА СВО РОССИИ НА УКРАИНЕ
Новости Вторник, 28 февраля 2023 17:04
Сухум. 28 февраля 2023. Абхазия-Информ. В Доме Москвы в Сухуме прошла конференция, приуроченная к годовщине начала Специальной военной операции России на Украине.
Об истинной сути происходящих событий, глобальной трансформации современного мироустройства говорили в своих выступлениях чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Абхазия Михаил Шургалин, секретарь Совета безопасности Сергей Шамба и министр по ЧС Лев Квициния.
Глава спасательного ведомства, в частности, проинформировал присутствующих о масштабах и деталях гуманитарной миссии, которую с 2014 года проводят абхазские спасатели на территории Донбасса, а также в новых регионах России.
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