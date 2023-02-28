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Абхазия Информ

КОНФЕРЕНЦИЯ, ПРИУРОЧЕННАЯ К ГОДОВЩИНЕ НАЧАЛА СВО РОССИИ НА УКРАИНЕ

Новости Вторник, 28 февраля 2023 17:04
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КОНФЕРЕНЦИЯ, ПРИУРОЧЕННАЯ К ГОДОВЩИНЕ НАЧАЛА СВО РОССИИ НА УКРАИНЕ

Сухум. 28 февраля 2023. Абхазия-Информ. В Доме Москвы в Сухуме прошла конференция, приуроченная к годовщине начала Специальной военной операции России на Украине.

Об истинной сути происходящих событий, глобальной трансформации современного мироустройства говорили в своих выступлениях чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Абхазия Михаил Шургалин, секретарь Совета безопасности Сергей Шамба и министр по ЧС Лев Квициния.

Глава спасательного ведомства, в частности, проинформировал присутствующих  о масштабах и деталях  гуманитарной миссии, которую с 2014 года проводят абхазские спасатели на территории Донбасса, а также в новых регионах России.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Вторник, 28 февраля 2023 17:07

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