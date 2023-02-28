ОБСУДИЛИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СПЕЦОПЕРАЦИИ НА УКРАИНЕ

Организаторами мероприятия выступили Посольство России в Абхазии совместно с Представительством Россотрудничества в республике.

Конференция «СВО как фактор мировой и региональной политики», приуроченная к годовщине начала специальной военной операции на Украине, прошла во вторник в Московском культурно-деловом центре «Дом Москвы» в Сухуме.

В мероприятии приняли участие посол России в Абхазии Михаил Шургалин, Секретарь Совета Безопасности Абхазии Сергей Шамба, Министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния, руководство Минобороны Абхазии, 7-й российской военной базы, представитель интернациональной бригады «Пятнашка» и соотечественники.

В ходе дискуссии обсуждались цели и задачи спецоперации, участие добровольцев из Абхазии и гуманитарная помощь народу Донбасса.

Также в фойе Дома Москвы была открыта фотовыставка с демонстрацией кадров российской гуманитарной помощи жителям Донбасса и восстановления разрушенной инфраструктуры новых российских регионов.