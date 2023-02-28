В НОВОМ РАЙОНЕ ПРОВОДЯТСЯ РАБОТЫ ПО РАСЧИСТКЕ УЧАСТКА УЛИЦЫ ГУМИСТИНСКАЯ

Сухум. 28 февраля 2023. Абхазия-Информ . В Новом районе проводятся работы по санитарной обрезке деревьев и расчистке заросшего участка улицы Гумистинская.