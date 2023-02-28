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Абхазия Информ

В НОВОМ РАЙОНЕ ПРОВОДЯТСЯ РАБОТЫ ПО РАСЧИСТКЕ УЧАСТКА УЛИЦЫ ГУМИСТИНСКАЯ

Новости Вторник, 28 февраля 2023 17:11
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В НОВОМ РАЙОНЕ ПРОВОДЯТСЯ РАБОТЫ ПО РАСЧИСТКЕ УЧАСТКА УЛИЦЫ ГУМИСТИНСКАЯ

Сухум. 28 февраля 2023. Абхазия-Информ. В Новом районе проводятся работы по санитарной обрезке деревьев и расчистке заросшего участка улицы Гумистинская.

«Уже несколько дней в Новом районе по поручению главы Администрации Сухума Беслана Эшба силами МУП «Благоустройство» с привлечением автодорожной службы идут работы по очистке дороги и обрезке деревьев, которые мешали троллейбусной линии. Выделена была спецтехника – недавно приобретенный грейдер, очень большую пользу оказывает при расчистке дороги от «Ветерка» до конца первого круга. Здесь был заросший, болотистый участок, жижа, можно сказать. Мы расчистили. Потом гравер подсыпем, дорога будет шире. Бордюры откроются. А в дальнейшем дойдет очередь и до тротуара, чтобы люди не ходили по проезжей части. Работа будет продолжена по всему Новому району, пока не будет доведена до логического завершения», – сказал начальник Управы №5 Эдуард Хашба.

Он сообщил, что Управа также уделяет пристальное внимание теме огородов во дворах и впритык к многоэтажным домам.

«Приезжали инспекторы пожарной службы и прибыла пожарная машина и наглядно продемонстрировали, что эти огороды создают угрозу жизни людям. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, спецтехника не сможет подъехать, чтобы оказать помощь. К тому же эти огороды уже заросли, их не используют, и там заводятся различные животные, которые нарушают санитарное состояние подвалов, квартир. Давно ведем эту работу. Встречаем сопротивление жителей, которые за долгие послевоенные годы привыкли смотреть на эти участки, как на свою собственность, но это не так. И в случае, если не сможем договориться, будем принимать меры, чтобы очистить данные участки. Естественно, если там человеком сделано красиво, посажены фруктовые деревья, цветы, насаждения ухожены, обрезаны, мы, наоборот, еще и поможем, проведем освещение, сделаем места для отдыха людей, поставим лавочки. Не собираемся все под ковш пускать», – заметил Эдуард Хашба.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Вторник, 28 февраля 2023 17:14

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