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Абхазия Информ

УТВЕРДЖДЕН ПРОЕКТ ПЛАНА КОНСУЛЬТАЦИЙ МЕЖДУ МИД АБХАЗИИ И РОССИИ НА 2023-2024 ГОДЫ

Новости Вторник, 28 февраля 2023 17:14
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УТВЕРДЖДЕН ПРОЕКТ ПЛАНА КОНСУЛЬТАЦИЙ МЕЖДУ МИД АБХАЗИИ И РОССИИ НА 2023-2024 ГОДЫ

Сухум. 28 февраля 2023. Абхазия-Информ. Правительство утвердило проект плана консультаций между министерствами иностранных дел Абхазии и России на 2023-2024 годы. Соответствующее распоряжение принято на заседании Кабинета министров 28 февраля. Проект плана представил замминистра иностранных дел Одиссей Бигвава.

В 2023 году планируется проведение консультаций на темы:  

– Согласование и координация визитов на высшем и высоком уровне в рамках межгосударственного взаимодействия.

– Актуальные вопросы двусторонних отношений, развитие двусторонней договорно-правовой базы.

– Информационное сопровождение внешнеполитической деятельности Республики Абхазия и Российской Федерации.

– Организация совместных научно-практических семинаров, конференций, круглых столов.

– Содействие в проведении культурных и спортивных мероприятий.

На 2024 год:

– Согласование и координация визитов на высшем и высоком уровне в рамках межгосударственного взаимодействия.

– Актуальные вопросы двусторонних отношений, развитие двусторонней договорно-правовой базы.

– Информационное сопровождение внешнеполитической деятельности Республики Абхазия и Российской Федерации.

– Организация совместных научно-практических семинаров, конференций, круглых столов.

– Содействие в проведении культурных и спортивных мероприятий.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 28 февраля 2023 17:21

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