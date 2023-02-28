УТВЕРДЖДЕН ПРОЕКТ ПЛАНА КОНСУЛЬТАЦИЙ МЕЖДУ МИД АБХАЗИИ И РОССИИ НА 2023-2024 ГОДЫ
Сухум. 28 февраля 2023. Абхазия-Информ. Правительство утвердило проект плана консультаций между министерствами иностранных дел Абхазии и России на 2023-2024 годы. Соответствующее распоряжение принято на заседании Кабинета министров 28 февраля. Проект плана представил замминистра иностранных дел Одиссей Бигвава.
В 2023 году планируется проведение консультаций на темы:
– Согласование и координация визитов на высшем и высоком уровне в рамках межгосударственного взаимодействия.
– Актуальные вопросы двусторонних отношений, развитие двусторонней договорно-правовой базы.
– Информационное сопровождение внешнеполитической деятельности Республики Абхазия и Российской Федерации.
– Организация совместных научно-практических семинаров, конференций, круглых столов.
– Содействие в проведении культурных и спортивных мероприятий.
На 2024 год:
– Согласование и координация визитов на высшем и высоком уровне в рамках межгосударственного взаимодействия.
– Актуальные вопросы двусторонних отношений, развитие двусторонней договорно-правовой базы.
– Информационное сопровождение внешнеполитической деятельности Республики Абхазия и Российской Федерации.
– Организация совместных научно-практических семинаров, конференций, круглых столов.
– Содействие в проведении культурных и спортивных мероприятий.
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