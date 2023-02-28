СЕМЬЯМ ПОГИБШИХ ДОБРОВОЛЬЦЕВ НИКИТЫ ЗУХБА И МАТБЕЯ АБИДЖБА ВЫПЛАТЯТ ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ
Сухум. 28 февраля 2023. Абхазия-Информ. Семьям добровольцев Никиты Зухба и Матбея Абиджба, погибших в ходе специальной военной операции на Донбассе, выплатят единовременные социальные пособия по 1 млн рублей. Выплата единовременного пособия будет осуществлена через Министерство социального обеспечения и демографической политики.
Кроме того, КМ своим постановлением установил дополнительную меру социальной поддержки семье М. Абиджба – ежемесячное пособие в размере 10 000 рублей на каждого ребенка.
Установлена выплата пособия единственному родителю на каждого совместно проживающего с ним ребенка до достижения им 18 лет, учащихся дневных отделений средних специальных или высших учебных заведений – до окончания ими обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет.
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