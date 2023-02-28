 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Сентябрь 2019 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

СЕМЬЯМ ПОГИБШИХ ДОБРОВОЛЬЦЕВ НИКИТЫ ЗУХБА И МАТБЕЯ АБИДЖБА ВЫПЛАТЯТ ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ

Новости Вторник, 28 февраля 2023 17:21
Оцените материал
(0 голосов)
СЕМЬЯМ ПОГИБШИХ ДОБРОВОЛЬЦЕВ НИКИТЫ ЗУХБА И МАТБЕЯ АБИДЖБА ВЫПЛАТЯТ ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ

Сухум. 28 февраля 2023. Абхазия-Информ. Семьям добровольцев Никиты Зухба и Матбея Абиджба, погибших в ходе специальной военной операции на Донбассе, выплатят  единовременные  социальные пособия по  1 млн рублей. Выплата единовременного пособия будет осуществлена через Министерство социального обеспечения и демографической политики.

Кроме того, КМ  своим постановлением установил дополнительную меру социальной поддержки семье М. Абиджба – ежемесячное пособие в размере 10 000 рублей на каждого ребенка.

Установлена выплата пособия единственному родителю на каждого совместно проживающего с ним ребенка до достижения им 18 лет, учащихся дневных отделений средних специальных или высших учебных заведений – до окончания ими обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Вторник, 28 февраля 2023 17:26

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « УТВЕРДЖДЕН ПРОЕКТ ПЛАНА КОНСУЛЬТАЦИЙ МЕЖДУ МИД АБХАЗИИ И РОССИИ НА 2023-2024 ГОДЫ С 1 МАРТА БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ ВЫНУЖДЕННЫЙ ОТСТРЕЛ ВОЛКОВ И ШАКАЛОВ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.