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Абхазия Информ

С 1 МАРТА БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ ВЫНУЖДЕННЫЙ ОТСТРЕЛ ВОЛКОВ И ШАКАЛОВ

Новости Вторник, 28 февраля 2023 17:26
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С 1 МАРТА БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ ВЫНУЖДЕННЫЙ ОТСТРЕЛ ВОЛКОВ И ШАКАЛОВ

Сухум. 28 февраля 2023. Абхазия-Информ. На заседании КМ принято распоряжение «О мерах по регулированию численности опасных диких животных  на 2023 год».

«Это вынужденная мера, так как размножившиеся  дикие животные стали спускаться в деревни, приближаться к жилищам людей.  При этом надо иметь  ввиду, что мероприятия, которые будет проводить  ветеринарная служба по регулированию численности этих животных ни в коей мере не означают их истребление. Эти животные тоже приносят пользу,  они  являются санитарами леса. Поэтому мы вместе с экологами решили провести такое мероприятие. Я думаю, эта схема сработает, и мы сможем уберечь крестьянские хозяйства от  нападения диких животных»,  – сказал первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа. 

Государственной ветеринарной  службе Абхазии поручается:

принять меры по регулированию численности диких  животных, а именно  волков и  шакалов;

обеспечить организацию мероприятий по вынужденному отстрелу диких животных в период с 1 марта 2023 года по 1 июня 2023 года;

привлечь население республики,  объединение охотников Абхазии для реализации мероприятий по организации вынужденного отстрела диких животных.

Кабинет министров установил вознаграждение в размере 5 556  рублей за одного уничтоженного волка и 2 779 рублей за одного уничтоженного шакала.

КМ  также дал  ряд поручений:

МЧС – оказать необходимое содействие Государственной ветеринарной службе Республики Абхазия при утилизации туш диких животных;

главам местных администраций – оказать полное необходимое содействие Государственной ветеринарной службе при осуществлении мероприятий по регулированию численности указанных диких животных, в частности, обеспечение транспортом и горюче-смазочным материалом для перевозки туш диких животных;

государственной санитарно-эпидемиологической службе Минздрава –проводить дезинфекцию местности утилизации и захоронения туш диких животных;

государственному комитету по экологии – в пределах компетенции осуществлять контроль за соблюдением требований законодательства об охране окружающей природной среды.

Средства на  финансирование расходов,  связанных с осуществлением выплат вознаграждений гражданам за уничтожение волков и шакалов, в размере 500 тысяч  рублей будут выделены из Резервного фонда правительства.

Из Резервного фонда КМ также будет выделено 100 тысяч рублей   на финансирование дополнительных расходов, связанных с осуществлением утилизации трупов  диких животных.

Последний отстрел волков и шакалов  производился ветеринарной службой в 2019 году.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Вторник, 28 февраля 2023 17:45

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