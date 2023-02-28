С 1 МАРТА БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ ВЫНУЖДЕННЫЙ ОТСТРЕЛ ВОЛКОВ И ШАКАЛОВ

Сухум. 28 февраля 2023. Абхазия-Информ . На заседании КМ принято распоряжение «О мерах по регулированию численности опасных диких животных на 2023 год».

«Это вынужденная мера, так как размножившиеся дикие животные стали спускаться в деревни, приближаться к жилищам людей. При этом надо иметь ввиду, что мероприятия, которые будет проводить ветеринарная служба по регулированию численности этих животных ни в коей мере не означают их истребление. Эти животные тоже приносят пользу, они являются санитарами леса. Поэтому мы вместе с экологами решили провести такое мероприятие. Я думаю, эта схема сработает, и мы сможем уберечь крестьянские хозяйства от нападения диких животных», – сказал первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа.

Государственной ветеринарной службе Абхазии поручается:

принять меры по регулированию численности диких животных, а именно волков и шакалов;

обеспечить организацию мероприятий по вынужденному отстрелу диких животных в период с 1 марта 2023 года по 1 июня 2023 года;

привлечь население республики, объединение охотников Абхазии для реализации мероприятий по организации вынужденного отстрела диких животных.

Кабинет министров установил вознаграждение в размере 5 556 рублей за одного уничтоженного волка и 2 779 рублей за одного уничтоженного шакала.

КМ также дал ряд поручений:

МЧС – оказать необходимое содействие Государственной ветеринарной службе Республики Абхазия при утилизации туш диких животных;

главам местных администраций – оказать полное необходимое содействие Государственной ветеринарной службе при осуществлении мероприятий по регулированию численности указанных диких животных, в частности, обеспечение транспортом и горюче-смазочным материалом для перевозки туш диких животных;

государственной санитарно-эпидемиологической службе Минздрава –проводить дезинфекцию местности утилизации и захоронения туш диких животных;

государственному комитету по экологии – в пределах компетенции осуществлять контроль за соблюдением требований законодательства об охране окружающей природной среды.

Средства на финансирование расходов, связанных с осуществлением выплат вознаграждений гражданам за уничтожение волков и шакалов, в размере 500 тысяч рублей будут выделены из Резервного фонда правительства.

Из Резервного фонда КМ также будет выделено 100 тысяч рублей на финансирование дополнительных расходов, связанных с осуществлением утилизации трупов диких животных.

Последний отстрел волков и шакалов производился ветеринарной службой в 2019 году.