С 1 МАРТА НАЧНЕТСЯ ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ ПЕНСИОНЕРОВ

«Перерегистрация будет проводиться районными отделами и управлением социального обеспечения города Сухум при личной явке пенсионера с паспортом гражданина РА. Если это иностранный гражданин, постоянно проживающий в Абхазии, то он представляет вид на жительство. В случае, если пенсионер по состоянию здоровья не может явиться в отдел соцобеспечения, то родственники и иные лица могут подать заявление и сотрудники отделов соцобеспечения приедут и на дому произведут перерегистрацию.

Сухум. 28 февраля 2023. Апсныпресс. Кабинет министров утвердил Распоряжение о перерегистрации пенсионеров 1 марта по 31 мая 2023 г.

Последняя перерегистрация пенсионеров проводилась 5 лет назад. Основная цель перерегистрации – это уточнение количества пенсионеров, состоящих на учете в отделах социального обеспечения республики, а также выявление умерших пенсионеров, факт смерти которых не зарегистрирован, и иных случаев, которые не дают право на пенсионное обеспечение», – сказал министр социального обеспечения и демографической политики Руслан Аджба, представляя проект распоряжения Кабинета министров.

Проведение перерегистрации поручено министерству социального обеспечения и демографической политики совместно с главами администраций районов и г. Сухум.

Пенсионеры, не прошедшие перерегистрацию, должны быть исключены из списков на выплату пенсии.

Пенсионерам, своевременно непрошедшим перерегистрацию, выплата пенсии будет производиться со дня её приостановления, но не более чем за 6 месяцев. По истечении указанного срока выплата будет производиться с момента обращения пенсионера с личным заявлением.

По окончании регистрации Министерство социального обеспечения и демографической политики представит в Кабинет министров информацию о результатах проведенной перерегистрации пенсионеров.

Контроль за исполнением распоряжения возлагается на вице-премьера Сергея Пустовалова.

Премьер-министр Александр Анкваб назвал предстоящую перерегистрацию пенсионеров непростым делом.

«Надо провести разъяснительную работу на местах. Министерство должно разъяснять, почему это делается. Всем известно, что имели случаи, когда отдельные люди получали российскую пенсию за своих умерших родственников. Это были фактически украденные деньги. Надо не допускать подобного рода фактов. Нужно провести серьезную работу и получить реальную картину положения дел с абхазскими пенсиями», – сказал он.

Об этом сообщает Апсныпресс.